Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε μετά το φινάλε του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» για την εικόνα του Παναθηναϊκού και για την ετοιμότητα του Τσέντι Όσμαν.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την παρουσία του στο έβδομο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» επικρατώντας στο τελευταίο του φιλικό παιχνίδι απέναντι στους Adelaide 36ers στο Σίδνεϊ με 106-89, ενώ είχε προηγηθεί το παιχνίδι στην Μελβούρνη, όπου οι «πράσινοι» νίκησαν την Παρτίζαν με 91-82.

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του τουρνουά, για την εμπειρία στην Αυστραλία και για την προετοιμασία της ομάδας ενόψει της έναρξης της απαιτητικής σεζόν στην EuroLeague.

Αναλυτικά

«Ήταν εξαιρετική η ατμόσφαιρα. Είχαμε μία εξαιρετική εμπειρία εδώ στο Σίδνεϊ και το παιχνίδι ήταν καλό για εμάς γιατί ειδικά στο πρώτο μισό έβγαλαν αρκετή επιθετικότητα κι εμείς κάναμε λάθη. Βρήκαν πόντους από την περιφέρεια, εμείς δεν κάναμε καλή δουλειά στην άμυνα. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι και πιέσαμε τους γκαρντ τους, ενώ στην επίθεση βελτιώσαμε τον ρυθμό μας, βρήκαμε τρόπο να βγούμε στον αιφνιδιασμό και είχαμε με τον Ρογκαβόπουλο τα τρίποντα για να φτάσουμε στη νίκη έχοντας τον έλεγχο του παιχνιδιού. Μου άρεσε πολύ η ομάδα με την οποία παίξαμε».

«Αυτή η σεζόν ήταν παράξενη για εμάς γιατί είχαμε 8 παίτκες; σε εθνικές στο EuroBasket και δεν κάναμε προετοιμασία, με τον χρόνο τώρα έως το ξεκίνημα της EuroLeague να είναι πολύ λίγος. Έχουμε το πλεονέκτημα ότι το 90% των παικτών είναι ίδιο με πέρυσι κι έχουμε ένα απλό σύστημα. Πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι για το ξεκίνημα. Ελπίζω να μην επηρεαστούμε από το τζετ λαγκ. Έχουμε καλό ρόστερ και πιστεύω θα ξεκινήσω σε καλή κατάσταση».

«Πλέον, έχουμε τον Σορτς, τον Χολμς, ενώ θα έχουμε πάλι μαζί μας τον Γκριγκόνις, που πέρυσι ήταν τραυματίας. Έχουμε ένα εξαιρετικό ρόστερ κι ο καθένας θα έχει τον ρόλο του στην ομάδα. Παιχνίδι με το παιχνίδι θα γινόμαστε καλύτεροι. Συνολικά θα παίξουμε 80-85 παιχνίδια, οπότε θεωρώ ότι αυτό το ρόστερ θα είναι ικανό να παλέψει για τους υψηλούς στόχους που έχουμε στην EuroLeague και το ελληνικό πρωτάθλημα.

Το επίπεδο του EuroBasket φέτος ήταν πολύ υψηλό. Το EuroBasket είναι μια μίξη της EuroLeague και του NBA. Για εμένα ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Έχω πει σε όλους ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ, η EuroLeague έχει αναπτυχθεί πολύ, είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Για μένα το NBA είναι περισσότερο show, ενώ η EuroLeague συνδυάζει το θέαμα με την ανταγωνιστικότητα. Ακόμα και στην αρχή της σεζόν τα παιχνίδια της EuroLeague μοιάζουν με αγώνες playoffs. Νομίζω ότι η EuroLeague προσφέρει περισσότερο ενθουσιασμό στον κόσμο.

Έχω παρατηρήσει κάτι, μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια, αλλά η προσέλευση του κόσμου στα ματς της EuroLeague ανεβαίνει, ενώ στα παιχνίδια του NBA μειώνεται σε σχέση με παλαιότερα. Στους Ευρωπαίους αρέσει να βλέπουν παιχνίδια που μοιάζουν με τελικό. Επίσης πλέον έχουμε πολλούς αστέρες στην EuroLeague. Νομίζω ότι το NBA έχει χάσει λίγο τη δημοφιλία του στην Ευρώπη. Αυτό λέει η δική μου εμπειρία. Για αυτό τώρα θέλουν να έρθουν και να φτιάξουν μια νέα λίγκα στην Ευρώπη.

Ελπίζω όλα είναι καλά για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Φυσικά το NBA κάνει εξαιρετικό μάρκετινγκ, όμως η ποιότητα του μπάσκετ αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερη στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της regular season. Φυσικά τα playoffs και οι τελικοί του NBA είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, αλλά από την 1η Οκτωβρίου, η EuroLeague θα είναι στο καλύτερο επίπεδο του κόσμου.

Πιστεύω ότι ο Όσμαν θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα της EuroLeague. Αυτή τη στιγμή κάνει θεραπείες στην Αθήνα. Ελπίζω ότι 2-3 ημέρες πριν το παιχνίδι, θα μπορέσει να μπει στις ομαδικές προπονήσεις».