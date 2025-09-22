Αταμάν: «Νιώσαμε το πάθος για το μπάσκετ, ευχαριστώ τους 40.000 φιλάθλους σε Μελβούρνη-Σίδνεϊ»

Ο Εργκίν Αταμάν ευχαρίστησε τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού για τη στήριξη τους στην Αυστραλία.

Ο Παναθηναϊκός έστειλε μήνυμα αγάπης στον κόσμο του μέσα από τα social media της ομάδας, ευχαριστώντας τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο πλευρό των παικτών στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία.

Το ίδιο έκανε και ο Εργκίν Αταμάν μέσω των social media, δείχνοντας τον σεβασμό του για τον κόσμο του τριφυλλιού που είναι κοντά στην ομάδα και τη στηρίζει ακόμα και στην άκρη της Γης.

«Μόλις φτάσαμε στο τέλος ενός τουρνουά όπου νιώσαμε το πάθος για το μπάσκετ. Θέλω να ευχαριστήσω τους σχεδόν 40.000 οπαδούς που ήρθαν στους αγώνες μας στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ και δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που ανταγωνιζόταν τους αγώνες του NBA. Συγχαίρω επίσης την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και το NBL για την εξαιρετική διοργάνωση από την αρχή μέχρι το τέλος», έγραψε ο Τούρκος προπονητής που πριν λίγες μέρες πήρε το ασημένιο μετάλλιο με τη χώρα του στο Εurobasket.