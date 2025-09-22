Αταμάν: «Νιώσαμε το πάθος για το μπάσκετ, ευχαριστώ τους 40.000 φιλάθλους σε Μελβούρνη-Σίδνεϊ»
Ο Παναθηναϊκός έστειλε μήνυμα αγάπης στον κόσμο του μέσα από τα social media της ομάδας, ευχαριστώντας τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο πλευρό των παικτών στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία.
Το ίδιο έκανε και ο Εργκίν Αταμάν μέσω των social media, δείχνοντας τον σεβασμό του για τον κόσμο του τριφυλλιού που είναι κοντά στην ομάδα και τη στηρίζει ακόμα και στην άκρη της Γης.
«Μόλις φτάσαμε στο τέλος ενός τουρνουά όπου νιώσαμε το πάθος για το μπάσκετ. Θέλω να ευχαριστήσω τους σχεδόν 40.000 οπαδούς που ήρθαν στους αγώνες μας στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ και δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που ανταγωνιζόταν τους αγώνες του NBA. Συγχαίρω επίσης την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και το NBL για την εξαιρετική διοργάνωση από την αρχή μέχρι το τέλος», έγραψε ο Τούρκος προπονητής που πριν λίγες μέρες πήρε το ασημένιο μετάλλιο με τη χώρα του στο Εurobasket.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.