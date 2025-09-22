Χολμς: «Boss και floor general ο Σλούκας, έρχονται πολλά pick n roll!»

Κάτι παραπάνω από θετικό ήταν το πρόσημο για τον Ρισόν Χολμς στην πρώτη -ουσιαστικά- πιο επίσημη εμφάνισή του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στη νίκη επί των Adelaide 36ers στο Σίδνεϊ. Τι είπε ο ίδιος για τον ίδιο και τον Κώστα Σλούκα;

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΙΔΝΕΪ: Γιώργος Κούβαρης

Πρακτικά δεν ήταν το ντεμπούτο του Ρισόν Χολμς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και αυτό διότι είχαν προηγηθεί δύο φιλικά ματς με το Περιστέρι και τον Κολοσσό Ρόδου στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ουσιαστικά ωστόσο ο Αμερικανός σέντερ "συστήθηκε" για πρώτη φορά στο κοινό των φίλων των "πρασίνων", ακόμη και αν έγινε 15.000 χιλιόμετρα πιο μακριά από την Αθήνα.

Και το αποτέλεσμα; Άκρως ενθαρρυντικό για τη συνέχεια. Ο Αμερικανός σέντερ είχε θετικότατη παρουσία στο παιχνίδι με τους Adelaide 36ers καθώς στα 20:38 που χρησιμοποιήθηκε είχε 14 πόντους με 5/9 δίποντα, 4/6 βολές, 9 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

Ο Παναθηναϊκός "πατώντας" γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο πετυχαίνοντας 67 πόντους (!) δεν δυσκολεύτηκε να επιβληθεί των Αυστραλών και να κάνει το 2/2 στο 7ο τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος". Μετά το τέλος ο Ρισόν Χολμς μίλησε στους Έλληνες εκπροσώπους του Τύπου που ταξίδεψαν στην Αυστραλία και αποθέωσε τον Κώστα Σλούκα τον οποίο και χαρακτήρισε "boss" και "floor general".

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ρισόν Χολμς

Για το ταξίδι στην Αυστραλία: "Η εμπειρία στην Αυστραλία δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Από τη στιγμή που προσγειωθήκαμε εδώ, η εμπειρία που αποκτούμε, η πόλη που βλέπουμε, η κουλτούρα, είναι πραγματικά κάτι το απίθανο. Είμαι ευλογημένος που βρίσκομαι εδώ που μου δόθηκε η ευκαιρία να μπω στο παρκέ και να παίξω μπροστά σε αυτούς τους φιλάθλους, στους φίλους του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία. Ήταν εμπειρία ζωής. Είμαι ευγνώμων στον Θεό που μου έδωσε αυτήν την δυνατότητα."

Για το καλό παιχνίδι που είχε και για το μέλλον: "Θέλω να γίνομαι καλύτερος μέρα με την ημέρα. Χάρηκα για τη νίκη που κάναμε, ακόμα και αν ήταν σε φιλικό παιχνίδι. Νομίζω ότι στο δεύτερο ματς που ήμασταν περισσότεροι παίκτες μαζί παίξαμε καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Θα συνεχίσω να γίνομαι καλύτερος. Έχασα κάποιες μέρες την περασμένη εβδομάδα επειδή ήμουν άρρωστος ωστόσο θα είμαι έτοιμος όταν θα ξεκινήσει η σεζόν."

Για τα όσα του λέει ο Κέντρικ Ναν: "Μου λέει να είμαι ο εαυτός μου. Μου δείχνει κάποια τεχνικά θέματα στο short roll και στο pick n roll, το πώς θέλει να στήνονται τα σκριν, γενικά μιλάμε για τεχνικά θέματα ωστόσο αυτό που μου λέει είναι να είμαι ο εαυτός μου όπως και είμαι τα τελευταία 10-11 χρόνια."

Για το αν προσαρμόζεται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: “Οπωσδήποτε. Είναι περίοδος προσαρμογής τώρα. Στους κανονισμούς και σε διάφορα άλλα πράγματα. Όμως το μπάσκετ είναι παντού. Πρόκειται για μια σπουδαία λίγκα και απλά αυτό που πρέπει να κάνει εσύ είναι να βγςι στο παρκέ και να κάνεις την δουλειά σου."

Για τις συνεργασία του με τον Κώστα Σλούκα: “Sheeesh! Δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει η μπάλα. Δεν σε κοιτάει ποτέ όταν έχει την μπάλα στα χέρια του, απλά καταλαβαίνει που είσαι. Και πρέπει να είσαι στην σωστή θέση. Θα σε βρει σίγουρα. Είναι πραγματικός floor general!"

Για το αν θα υπάρξουν πολλές συνεργασίες pick n roll με τον Σλούκα: “Οπωσδήποτε! Θα δουλεύουμε στο πέρασμα του χρόνου, είχαμε στο παιχνίδι και ένα ally oop κάρφωμα. Το ‘αφεντικό’ θα σε βρει εάν είσαι μόνος σου. Απλά πρέπει να είσαι έτοιμος"