Ο Ολυμπιακός, παρότι δεν έκανε το καλύτερο παιχνίδι του, μέσα από την άμυνα και με τον Φουρνιέ να... ξεφουρνίζει πήρε τη νίκη κόντρα στην Αρμάνι με 76-71 και θα παίξει στον τελικό του διεθνούς τουρνουά της Κρήτης κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Ματς για σκληρά νεύρα ήταν αυτό του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο, το οποίο τελείωσε στο 76-71 υπέρ της ομάδας του Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε ακόμη και στο -13 όμως βρήκε λύσεις από άμυνα και Φουρνιέ, κάνοντας εν τέλει την ανατροπή και παίρνοντας τη νίκη.

Ο Φουρνιέ, που στο ημίχρονο είχε μόλις 1 πόντου, τελείωσε το ματς με 15, ενώ 12 πρόσθεσε ο Βεζένκοβ και 10 ο Γουόρντ.

Για την Αρμάνι ΜΙλάνο, ο Λορέντζο Μπράουν είχε 13 πόντους, όσους και ο Ζακ ΛεΝτέι, ενώ 10 πρόσθεσε ο Τζος Νίμπο.

Έτσι ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στον τελικό της Κυριακής (21/9), ενώ η Αρμάνι θα κοντραριστεί με την Φενέρ στον μικρό τελικό.

Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο: Το ματς:

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση, με τον Βεζένκοβ να παίρνει πρωτοβουλίες και το σκορ να γίνεται 11-3 στο 5'. Παρόλα αυτά η Αρμάνι αντέδρασε και αρχικά μείωσε σε 17-12, ενώ στο δεύτερο δεκάλεπτο εκμεταλλεύτηκε την κακή λειτουργία του Ολυμπιακού σε επίθεση και άμυνα, φέρνοντας τούμπα το παιχνίδι.

Το ημίχρονο έκλεισε στο 26-31, με τον Ολυμπιακό όμως, όσο περνούσε η ώρα, να βρίσκει τα πατήματά του. Αυτό βέβαια πιστώνεται κυρίως στον Φουρνιέ, που με σερί τρίποντα έδωσε λύσεις όταν η Αρμάνι ξέφυγε με 13, μειώνοντας λίγο πριν το τέλος της περιλοδυ, Στην συνέχεια ο Μπαρτζώκας επανέφερε τον Γουόκαπ, ο οποίος βελτίωσε ακόμη περισσότερο την ομάδα, με το τέλος του αγώνα να βρίσκει τον Ολυμπιακό νικητή με 76-71.

Τα δεκάλεπτα: 17-12, 26-31, 51-53, 76-71.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 8 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 9 ασίστ), Γουόρντ 10 (3/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 4/5 βολές), Λαρεντζάκης, Λι 6 (2/3 δίποντα, 2/2 βολές), Βεζένκοβ 12 (1/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/8 βολές, 4 ριμπάουντ), Κουμάτζι 2, Πίτερς 5 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Χολ 4 (5 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), ΜακΚίσικ 6 (1/4 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Φουρνιέ 15 (1/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 1/3 βολές, 4 ριμπάουντ)

Αρμάνι Μιλάνο (Μεσίνα): Μάνιον 9 (2/3 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/4 βολές), Μπράουν 13 (2/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 6 λάθη), Έλις 4, Μπούκερ 3, Τονούτ, Μπολμάρο 8 (4/6 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Μπρουκς 9 (2/5 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), ΛεΝτέι 13 (4/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ), Ρίτσι 2, Νίμπο 10 (5/7 δίποντα, 10 ριμπάουντ), Ντάνστον