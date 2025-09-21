Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ξανά στο Περιστέρι, παρακολουθεί τον Άρη
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε και στο δεύτερο παιχνίδι του Άρη, στο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας». Όπως και στο ματς προ δύο ημερών, απέναντι στο Περιστέρι, έτσι και στο ματς κόντρα στη Μύκονο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στις εξέδρες μαζί με τη μητέρα του Βερόνικα.
Πέραν του Greek Freak και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στις εξέδρες του γηπέδου «Ανδρέας Παπανδρέου». Παρακολουθώντας τον αδερφό τους, Άλεξ Αντετοκούνμπο ο οποίος αγωνίζεται στον Άρη, ενώ και τον πρώην συμπαίκτη τους στους Μπακς, Μπριν Φορμπς.
