Ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μύκονο σε φιλικό στο Περιστέρι, με τον Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούνμπο να δίνουν το παρών.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε και στο δεύτερο παιχνίδι του Άρη, στο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας». Όπως και στο ματς προ δύο ημερών, απέναντι στο Περιστέρι, έτσι και στο ματς κόντρα στη Μύκονο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στις εξέδρες μαζί με τη μητέρα του Βερόνικα.

Πέραν του Greek Freak και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στις εξέδρες του γηπέδου «Ανδρέας Παπανδρέου». Παρακολουθώντας τον αδερφό τους, Άλεξ Αντετοκούνμπο ο οποίος αγωνίζεται στον Άρη, ενώ και τον πρώην συμπαίκτη τους στους Μπακς, Μπριν Φορμπς.