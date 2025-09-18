Ο... μισός και απροπόνητος Παναθηναϊκός ήταν ο νικητής στο πρώτο ματς για το 7ο τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος" στην Αυστραλία καθώς επικράτησε της (επίσης με απουσίες) Παρτίζαν με 91-82 έχοντας ως κορυφαίους τους Ναν (21π..-8ασ.) και Γιούρτσεβεν (20π.-13ριμπ.)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ: Γιώργος Κούβαρης

Τζετ λαγκ; Μηδέν προπονήσεις; Κούραση; Μισή ομάδα; Συμπαίκτες οι οποίοι πατούσαν για πρώτη φορά το ίδιο παρκέ; Κανένα πρόβλημα!

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να είχε ένα σωρό προβλήματα (εκτός οι Όσμαν, Σορτς, Λεσόρ, Γκριγκόνις και ο Χολμς να δίνει το παρών αλλά να μην αγωνίζεται), μπορεί οι επτά από τους 11 παίκτες να έφτασαν λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ στη Μελβούρνη, μπορεί οι παίκτες να έπαιζαν για πρώτη φορά μαζί αλλά το γεγονος αυτό δεν εμπόδισε τον ελλιπέστατο επτάστερο να φτάσει στην τελική επικράτηση απέναντι στην Παρτίζαν με 91-82 και να ξεκινήσει νικηφόρα τα παιχνίδια στην Αυστραλία.

Και μάλιστα μπροστά σε 10.000 φιλάθλους στην "John Cain Arena" όπου έδωσαν το "παρών" φίλαθλοι και των δύο ομάδων δημιουργώντας μια άκρως όμορφη και μπασκετική ατμόσφαιρα. Το μεγάλο θετικό σημείο ήταν η παρουσία του Ομέρ Γιούρτσεβεν με 20 πόντους και 13 ριμπάουντ, τον οποίο θα έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός στα πρώτα επίσημα ματς με δεδομένη την απουσία του Λεσόρ.

Ο Κέντρικ Ναν ήταν εντυπωσιακός σε διάφορα σημεία του αγώνα έχοντας 21 πόντους, 8 ασίστ και ένα τρομερό tomahawk κάρφωμα, ενώ ήταν εμφανέστατο το άγχος των Ρογκαβόπουλου (10π., 4/12 σουτ) και Τολιόπουλου (7π., 4ασ., 3ριμπ.) οι οποίοι ήταν αρκετά άστοχοι αλλά έδειξαν ότι δεν φοβούνται να πάρουν πρωτοβουλίες και να βγουν μπροστά.

Παναθηναϊκός - Παρτίζαν: Το ματς

Ο Εργκίν Άταμαν, όπως ήταν λογικό, στο ξεκίνημα του αγώνα εμπιστεύτηκε τα 3/5 της πεντάδας στους παίκτες οι οποίοι είχαν κάνει… υποτυπώδη προετοιμασία και περισσότερες προπονήσεις μαζί όπως οι Ρογκαβόπουλος, Ναν και Γκραντ, τους οποίους πλαισίωσαν οι Σαμοντούροβ και Γιούρτσεβεν. Μάλιστα ο Τούρκος σέντερ είχε και θετικό πρόσημο στα πρώτα λεπτά της παρουσίας του στο παρκέ αλλά τα συνεχόμενα τρίποντα της Παρτίζαν έκοβαν και τις όποιες ελληνικές προσπάθειες. Άλλωστε δεν θα μπορούσαν οι άμυνες να είναι δυνατές από πλευράς Παναθηναϊκού όταν το ματς διεξάγονταν κάτω από αντίξοες, συνολικά, συνθήκες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης του σκορ έφτασε στο +9 για την Σερβική ομάδα (16-25) η οποία μετρούσε 5/6 τρίποντα και τον Ντάριους Γουάσινγκτον να κάνει παιχνίδι… Euroleague με 12 πόντους και 4/4 τρίποντα έως εκείνο το σημείο. Το δεκάλεπτο έκλεισε με την Παρτίζαν να έχει το προβάδισμα με 20-27 μετρώντας 2/9 δίποντα και 6/9 τρίποντα, την ώρα που ο Άταμαν άλλαζε πρόσωπα στην πεντάδα θέλοντας να μοιράσει και τις απαραίτητες ανάσες ξεκούρασης από το πολύωρο ταξίδι που είχε προηγηθεί έως τα ξημερώματα. Γκραντ (5π.) και Γιούρτσεβεν (4π., 3ριμπ.) ήταν εκείνοι που είχαν ξεχωρίσει, με τους Ρογκαβόπουλο και Τολιόπουλο να ήταν άστοχοι στις πρώτες τους προσπάθειες.

Ο Ντίλαν Οσετκόφσκι (14π. στο ημίχρονο με 3/5δίπ., 2/3τρ., 2/2β., 3ριμπ.) πήρε την σκυτάλη από το Γουάσινγκτον στην 2η περίοδο απειλώντας -κυρίως- από μακριά, ενώ από πλευράς “πρασίνων” ο Κέντρικ Ναν είχε αναλάβει δράση (12π., 6ασ.), σ’ ένα ματς όπου ήταν εμφανέστατη η (απολύτως λογική) έλλειψη ενέργειας στους περισσότερους παίκτες. Τηρουμένων των αναλογιών ωστόσο και της διαφοράς μεταξύ των δύο ομάδων όσον αφορά την προετοιμασία και την ετοιμότητα, το ματς κύλησε λίγο-πολύ όπως ήταν και αναμενόμενο.

Ο Σλούκας δεν είχε αγωνιστεί καθόλου στο πρώτο μισό του αγώνα (όπως και ο Κουζέλογλου), με τον Παναθηναϊκό να πλησιάζει στους 4 πόντους (29-33) αλλά να κλείνει το ημίχρονο στο -7 (37-44) έχοντας 11/21 δίποντα, 3/14 τρίποντα, 6/6 βολές, 20 ριμπάουντ και 10 ασίστ για πέντε λάθη, ενώ αντίστοιχα η Παρτίζαν είχε 8/21 δίποντα, 7/12 τρίποντα, 7/7 βολές, 17 ριμπάουντ και 7 ασίστ για 4 λάθη. Θετικός ο Γιούρτσεβεν στο πρώτο μισό με 8 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Θετικός ο Γιούρτσεβεν στο πρώτο μισό με 8 πόντους και 6 ριμπάουντ ο οποίος συνέχισε με τον ίδιο… ρυθμό και στο 3η περίοδο με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να γυρίσει το παιχνίδι και με επιμέρους 16-5 να πάρει προβάδισμα με 56-52. Μάλιστα έως εκείνο το σημείο ο Τούρκος είχε “γράψει” ήδη νταμπλ-νταμπλ στην στατιστική του κλείνοντας το 3ο δεκάλεπτο με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ! Αν μη τι άλλο ήταν ο κορυφαίος του παρκέ, με την ομάδα του Άταμαν να είχε προβάδισμα 4 πόντων (62-58) με τη λήξη της 3ης περιόδου. Διψήφιος ήταν και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έως εκείνο το σημείο (10π.-4ριμπ.).

Ο δείκτης του σκορ έφτασε στο πράσινο +8 (68-60) έχοντας ανατρέψει την εικόνα του αγώνα με την καλύτερη άμυνα και τις περισσότερες συνεργασίες στην επίθεση. Ακολούθησε το +9 (76-57 στο 34') με τους "πράσινους" να είχαν βελτιώσει την εικόνα τους στο ματς. Έκτοτε δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Παρτίζαν και κατάφερε να φτάσει στην τελική επικράτηση παρουσιάζοντας άκρως βελτιωμένο πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 37-44, 62-58, 91-82.

Panathinaikos BC Aktor MIN PTS FG 3PT FG FT REB AST TO STL BLK PF FD +/- EFF # Players M A % M A % M A % OREB DREB REB 17 * Nikos Rogkavopoulos 25:50 10 4 12 33.3% 2 8 25% 0 0 0% 0 4 4 2 1 2 1 3 0 5 10 20 * Alexandros Samontourov 20:35 8 3 3 100% 0 0 0% 2 2 100% 0 2 2 1 0 0 0 1 1 -1 11 22 * Jerian Grant 28:29 9 3 5 60% 2 3 66.7% 1 2 50% 1 3 4 6 0 1 0 5 2 -2 17 25 * Kendrick Nunn 33:17 21 7 16 43.8% 2 6 33.3% 5 5 100% 0 2 2 8 3 0 1 2 4 4 20 77 * Omer Yurtseven 26:11 20 9 11 81.8% 0 0 0% 2 2 100% 4 9 13 3 5 1 0 1 5 1 30 5 Panagiotis Kalaitzakis 13:36 0 0 3 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 1 2 1 9 -3 10 Kostas Sloukas (C) 00:00 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Giannis Kouzelogou 00:00 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 Vassilis Toliopoulos 18:53 7 1 7 14.3% 1 5 20% 4 6 66.7% 1 2 3 4 1 0 0 1 4 11 5 41 Juancho Hernangomez 19:27 9 3 5 60% 0 2 0% 3 3 100% 3 5 8 1 3 1 0 3 2 10 14 44 Ntinos Mitoglou 13:50 7 3 5 60% 1 1 100% 0 0 0% 1 2 3 0 1 0 0 1 3 1 8 7 98 Mojave King 00:00 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team/Coach 1 1 2 0 TOTAL 200 91 33 67 49.3% 8 27 29.6% 17 20 85% 11 30 41 25 14 5 2 21 20 0