Ζντοβτς: «Συγγνώμη από τον κόσμο, ελπίζω σύντομα να τους ανταποδώσουμε τη στήριξη»

Συγγνώμη από τον κόσμο του ΠΑΟΚ ζήτησε ο Γιούρι Ζντοβτς, μετά τη βαριά ήττα του «Δικεφάλου» από την Μπούρσασπορ στα προκριματικά του BCL.

Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπούρσασπορ και έτσι δεν πήρε την πρόκριση στους ομίλους του BCL, με το φετινό του ευρωπαϊκό ταξίδι να συνεχίζεται στο FIBA Europe Cup. Με τον Γιούρι Ζντοβτς να ευχαριστεί τους φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρέθηκαν στο Σαμόκοβ της Βουλγαρίας και υποστήριξαν την ομάδα παρά την κακή εμφάνιση.

Οι δηλώσεις του Ζντοβτς

Για την παρουσία του κόσμου: «Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την εμφάνισή μας. Οι φίλαθλοι ήρθαν, μας στήριξαν για 40 λεπτά, ό,τι κι αν συνέβαινε. Ό,τι κι αν πήγαινε στραβά, μας υποστήριξαν. Θέλω απλά να πω ένα “ευχαριστώ” και ελπίζω σύντομα να τους το ανταποδώσουμε».

Για το ξεκίνημα του ΠΑΟΚ: «Δεν ξέρω τι ακριβώς να απαντήσω. Είναι ακόμα νωρίς στη σεζόν. Μέχρι τώρα έχουμε παίξει καλά. Αισθάνομαι πραγματικά εμπιστοσύνη για τους παίκτες μου και επίσης με αυτήν τη αυτοπεποίθηση πήγαμε σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά η ομάδα φάνηκε πολύ κουρασμένη, πολύ αργή, με πολύ χαμηλή ενέργεια. Η προπόνηση φαίνεται πολύ καλύτερη. Γι’ αυτό το λόγο, είμαι ακόμα ελαφρώς σοκαρισμένος, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένος για αυτή την είδους εμφάνιση.

Πάντα είναι ευθύνη των προπονητών, χωρίς αμφιβολία. Και πρέπει να μάθουμε τι πήγε στραβά γιατί όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά, βλέπεις τον πραγματικό χαρακτήρα των παικτών. Εκτός από έναν ή δύο παίκτες, οι υπόλοιποι ήταν χωρίς ενέργεια, χωρίς επικοινωνία. Είμαι έκπληκτος και σοκαρισμένος. Θα αναλύσουμε και ακόμα έχουμε αρκετό χρόνο να τα διορθώσουμε, να ανακαλύψουμε τι πήγε λάθος και να γίνουμε καλύτεροι στην αρχή της σεζόν».

Για την ετοιμότητα του ΠΑΟΚ: «Το πρώτο παιχνίδι είναι με τον Παναθηναϊκό. Με ξέρετε, θέλω να κερδίσω κάθε παιχνίδι, δε με νοιάζει ο αντίπαλος. Και επίσης πριν από αυτό το παιχνίδι, είπα το ίδιο πράγμα. Επιλέγω αυτούς τους παίκτες. Eίναι οι παίκτες μου και οι παίκτες μου είναι οι καλύτεροι παίκτες, τους εμπιστεύομαι, τους πιστεύω.

Δεν θα είναι εύκολος ο δρόμος αυτός. Είναι απλά η σκληρή δουλειά που πρέπει να γίνει και αυτό είναι που ισχύει στη ζωή μου, στην καριέρα μου. Και ελπίζω ότι αυτό αποτελεί μάθημα για μας σήμερα και θα γίνουμε πολύ πιο δυνατοί από αυτό. Και θα είμαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα που είναι πολύ δυνατό. Είναι μια μεγάλη σεζόν, θα υπάρξουν πολλά παιχνίδια και σίγουρα χρειαζόμαστε πολλή δουλειά. Έχουμε μερικές, ας πούμε, δικαιολογίες. Δύο παίκτες μας έμειναν εκτός για ένα μήνα (Κόνιαρης και Jones). Ας κοιμηθούμε, ας δούμε το παιχνίδι, ας μιλήσουμε με τους παίκτες, για να δούμε, όπως είπα, πρέπει να γίνουμε πιο έξυπνοι, πιο δυνατοί».

Για την αντίδραση του ΠΑΟΚ που δεν είχε συνέχεια: «Όλα πήγαν στραβά, τους αφήσαμε να βρουν ρυθμό στην αρχή του παιχνιδιού, μερικά ανοιχτά σουτ, άρχισαν να σκοράρουν και μετά που μπήκαν όλοι, απέκτησαν αυτή τη αυτοπεποίθηση, άρχισαν να σκοράρουν. Εμείς ήμασταν αργοί, δεν μπορούσαμε να πετύχουμε βολές, το σουτ μας ήταν… χαμηλά και οι παίκτες έχασαν την αυτοπεποίθηση.

Έχασαν την αυτοπεποίθηση αντί να ενισχυθούν στην άμυνα. Όταν ξέρεις ότι κάτι πάει στραβά στην επίθεση, πρέπει να γίνεις πιο δυνατός στην άμυνα, να κάνεις κάποια «χτυπήματα», να κάνεις κάποια φάουλ. Δεν είδα καμία αντίδραση, προσπάθησα με μερικές αλλαγές. Εννοώ, οι παίκτες από τον πάγκο, δεν έφεραν τίποτα περισσότερο ή λιγότερο. Θα έπρεπε σίγουρα να κάνω κι εγώ κάτι διαφορετικό. Πάντα όταν χάνεις το παιχνίδι, φέρεις κι εσύ ευθύνη, αλλά ό,τι και αν αποφάσισα σήμερα, ό,τι και να επιλέξω, τίποτα δεν θα λειτούργησε».

Για το τι κρατάει από το παιχνίδι: «Όχι, δεν κρατάω τίποτα. Είναι αυτός ο τύπος παιχνιδιού στα νοκ άουτ, δεν κρατάς. Έχουμε πραγματικά μεγάλη επιθυμία να παίξουμε στο Champions League. Θέλω να παίξω εκεί, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι το επόμενο βήμα για την ομάδα, ώστε να μεγαλώσει. Αλλά δυστυχώς, αποτύχαμε».