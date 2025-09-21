Ναν: «Πόνταρα στον εαυτό μου, όταν δεν πίστευαν σε μένα»!
Ο Λόνι Γουόκερ απέδωσε τα εύσημα στον Κέντρικ Ναν για το γεγονός ότι προσαρμόστηκε τόσο γρήγορα πέρσι, όταν ακόμη αγωνιζόταν στη Ζάλγκιρις.
Παραδέχθηκε μάλιστα ότι ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού είναι από τους πρωτοπόρους όσον αφορά τους Αμερικανούς που νιώθουν πιο άνετα ή βλέπουν ότι μπορούν να προσαρμοστούν στην Ευρώπη, δημιουργώντας ένα «ντόμινο».
«Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος. Είμαι πολύ ευγνώμων που έχω κάποιον σαν κι αυτόν στο πλευρό μου», πρόσθεσε ο Γουόκερ, ο οποίος θα αγωνιστεί φέτος στη EuroLeague με τη Μακάμπι.
Από την πλευρά του, ο Ναν απάντησε μέσω Instagram στον Γουόκερ, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «100% αλήθεια. Είμαι απλώς ένας από τους πρωτοπόρους αυτής της γενιάς παικτών με ταλέντο στο NBA, δείχνοντας σε άλλους Αμερικανούς ότι είναι δυνατόν. Έχω δει τον Μάικ (σ.σ. Τζέιμς) και τον Σέιν (σ.σ. Λάρκιν) να το κάνουν και πόνταρα στον εαυτό μου, όταν δεν πίστευαν σε μένα».
