ΠΑΟΚ: Ο όμιλός του στο FIBA Europe Cup
Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπούρσασπορ και έτσι αποχαιρέτησε το Basketball Champions League, μιας και δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τους ομίλους.
Έτσι, ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί όπως και πέρσι στο FIBA Europe Cup. Διοργάνωση στην οποία πέρσι έπαιξε στους διπλούς τελικούς και έχασε το τρόπαιο από την Μπιλμπάο.
Οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν στο Group F την Τρέπτσα από το Κόσοβο, καθώς και την Μπραουνσβάιγκ. Ενώ η ομάδα που θα συμπληρώσει τον όμιλο θα είναι η νικήτρια του ζευγαριού Ανβίλ ή Μπασκίμι.
Ο όμιλος του ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup
- ΠΑΟΚ
- Τρέπτσα (Κόσοβο)
- Μπραουνσβάιγκ (Γερμανία)
- Ανβίλ (Πολωνία)/Μπασκίμι (Κόσοβο)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.