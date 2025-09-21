Μετά τον αποκλεισμό του στα προκριματικά του Basketball Champions League, ο ΠΑΟΚ γνωρίζει τα 2/3 από τον όμιλό του στο FIBA Europe Cup.

Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπούρσασπορ και έτσι αποχαιρέτησε το Basketball Champions League, μιας και δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τους ομίλους.

Έτσι, ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί όπως και πέρσι στο FIBA Europe Cup. Διοργάνωση στην οποία πέρσι έπαιξε στους διπλούς τελικούς και έχασε το τρόπαιο από την Μπιλμπάο.

Οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν στο Group F την Τρέπτσα από το Κόσοβο, καθώς και την Μπραουνσβάιγκ. Ενώ η ομάδα που θα συμπληρώσει τον όμιλο θα είναι η νικήτρια του ζευγαριού Ανβίλ ή Μπασκίμι.

Ο όμιλος του ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup