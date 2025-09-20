Η ΑΕΚ επικράτησε της Καρδίτσας με 95-85, στη δεύτερη ημέρα δράσης του «Ανδρέας Βαρίκας». Πρώτος σκόρερ για τον «δικέφαλο» ο Φλιώνης με 19 πόντους.

Η ΑΕΚ έχοντας επικρατήσει με 95-85 της Καρδίτσας στη Γλυφάδα και το κλειστό «Μάκης Λιούγκας», μπόρεσε να πάρει ακόμη μία νίκη πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της, φτάνοντας ξανά κοντά στους 100 πόντους.

Υπενθυμίζουμε ότι το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα είχε επιβληθεί της Βαρέζε με 105-98 ενώ δύο μέρες νωρίτερα είχε φανεί άκρως ανταγωνιστική στο παιχνίδι με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε που έληξε 102-102 στην παράταση. Δεν έπαιξαν Αρμς, Σίλβα και Γκρέι.

Στο πρώτο δεκάλεπτο ο «δικέφαλος» είχε τον πλήρη έλεγχο, με το σκορ να φτάνει στο 28-16. Η Καρδίτσα στη συνέχεια μπόρεσε να βρει τα πατήματά της και μείωσε τη διαφορά, με την ΑΕΚ να πηγαίνει στα αποδυτήρια έχοντας το 51-48 υπέρ της.

Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ για το δεύτερο μισό του αγώνα, η ΑΕΚ συνέχισε να έχει τα ηνία και μπήκε στην τελευταία περίοδο με τον πίνακα να δείχνει 74-66. Εκεί δεν υπήρξε κάποια αλλαγή και η «Ένωση» πανηγύρισε τη νίκη με 95-85.

Συνολικά πέντε παίκτες του «δικεφάλου» είχαν διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Φλιώνη να βγαίνει πρώτος σκόρερ με 19 πόντους. Στους 18 ακολούθησε ο Πετσάρσκι, 16 είχε ο Μπάρτλεϊ, 15 ο Κουζμίνσκας και 10 ο Αρσενόπουλος.

Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο Έλις με 24 ενώ από 11 είχαν Χόρχλερ και Τζέφερσον.

Τα δεκάλεπτα: 16-28, 48-51, 66-74, 85-95

Α.Σ. Καρδίτσας (Παπανικολόπουλος): Ουίγκινς 9, Μπρ. Τζέφερσον 11, Χόρχλερ 11, Έλις 24, Λιάπης 8, Ζευγαράς 1, Δίπλαρος, Κασελάκης 7, Καμπερίδης 8, Ντ. Τζέφερσον 6, Χουγκάζ.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Σκορδίλης 4, Χουχούμης 2, Φλιώνης 19(2), Λεκαβίτσιους 4 (3 κλεψίματα), Αρσενόπουλος 10(2), Πετσάρσκι 18(2), Κουζμίνσκας 15(2), Μπάρτλεϊ 16(4), Χαραλαμπόπουλος 7(1).