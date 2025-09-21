Ο Παναθηναϊκός πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο πετυχαίνοντας 67 πόντους και έφτασε σε μια εύκολη νίκη επί της Αδελαΐδας με 106-89 έχοντας σε τρομερή μέρα τον Ναν, τον Χολμς να αφήνει πολλές υποσχέσεις και τον Ρογκαβόπουλο να ανεβάζει στροφές!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΙΔΝΕΪ: Γιώργος Κούβαρης

Μπορεί να έπαιζε και πάλι με μισή ομάδα, μπορεί να έχει κάνει ελάχιστες προπονήσεις με όλους τους παίκτες αλλά αυτό το γεγονός δεν τον εμπόδισε να πετύχει... 106 πόντους, τους 67 εκ των οποίων στο δεύτερο ημίχρονο και να επικρατήσει της Αδελαΐδας στο κλείσιμο της αυλαίας του "Παύλος Γιαννακόπουλος" με 106-89!

Ουσιαστικά όταν... σοβαρεύτηκε στην επίθεση, γύρισε την μπάλα και άρχισαν να μπαίνουν και τα σουτ τα πάντα απλοποιήθηκαν στη συνέχεια. Ο Κέντρικ Ναν ήταν και πάλι επιβλητικός έχοντας 26 πόντους με 4/7 τρίποντα, ενώ ο Ρισόν Χολμς στα... δικά του αποκαλυπτήρια έδειξε ότι θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στις ρακέτες τελειώνοντας το παιχνίδι με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ, τα έξι εκ των οποίων επιθετικά.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρήκε το... χέρι του και είχε 14 πόντους με 4/6 τρίποντα και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Γκραντ είχε ένα "γεμάτο" double double με 11 πόντους και 10 ασίστ. Αυτή ήταν και η... πρόβα τζενεραλε των "πρασίνων" καθώς το αμέσως επόμενο παιχνίδι είναι και το πρώτο επίσημο με την Μπάγερν Μονάχου (30/9) στο "TELEKOM CENTER Athens".

Παναθηναϊκός - Adelaide 36ers: Το ματς

Το ξεκίνημα του αγώνα στο Σίδνεϊ ήταν λίγο-πολύ… copy paste από το παιχνίδι στη Μελβούρνη απέναντι στην Παρτίζαν. Μουδιασμένος και ασύνδετος ο Παναθηναϊκός, σκορ έξω από τα 6.75 μέτρα για την αντίπαλη ομάδα. Αποτέλεσμα; Το προβάδισμα να πάει στα χέρια των Αυστραλών, ενώ ο Παναθηναϊκός τα περίμενε -σε πρώτη φάση- όλα από τον Κέντρικ Ναν οι οποίος είχε πετύχει και τους 7 πρώτους πόντους της ομάδας του έως το 7-15.

Στη συνέχεια ο Εργκίν Άταμαν έκανε προσαρμογές στην πεντάδα και πέρασε στο παρκέ και τον Ρισόν Χολμς, ο οποίος επιθετικά είχε πολύ καλές συνεργασίες με τον Κώστα Σλούκα κλείνοντας την 1η περίοδο (17-19 η Αδελαΐδα) με 7 πόντους και 2 επιθετικά ριμπάουντ. Βέβαια το 2ο δεκάλεπτο δεν ήταν καθόλου καλό για την ελληνική ομάδα. Ούτε επιθετικά αλλά ούτε και αμυντικά, με τον Μπράις Κότον να “οργιάζει” έχοντας στο πρώτο μισό του αγώνα 19 πόντους με 3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 7/8 βολές, ενώ ο Βασίλιεβιτς είχε 14 πόντους με 4/5 τρίποντα.

Αν μη τι άλλο ήταν ένα πρόβλημα που δεν μπόρεσε να λύσει ο Άταμαν στα δύο πρώτα δεκάλεπτα, όπου ο Παναθηναϊκός είχε μόλις 10/28 δίποντα και 4/12 τρίποντα (σ.σ. 14/34 σουτ στο σύνολο!) και 7/10 βολές. Αντίθετα η Αδελαΐδα που έφτασε και στο +11 (36-45) πριν από το ημίχρονο, είχε μετρήσει 11/22 δίποντα, 6/11 τρίποντα και 7/13 βολές (σ.σ. ξεκίνησε το ματς με 0/5).

Ο Παναθηναϊκός είχε… κρατήσει την αντεπίθεση του για την 3η περίοδο, όταν και ήταν άκρως αποτελεσματικός στην επίθεση. Συγκεκριμένα το επιμέρους σκορ ήταν 34-21, με τον Κέντρικ Ναν να κάνει πράγματα και θαύματα αλλά τους Χολμς και Ρογκαβόπουλο να κλέψουν ολοκληρωτικά την παράσταση καθώς ήταν οι παίκτες-κλειδιά για τον Άταμαν. Ο Αμερικανός σέντερ κυριαρχούσε στη ρακέτα της Αδελαΐδας έχοντας 14 πόντους και 7 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 6 επιθετικά, ενώ ο “Ρόγκα” είχε… βρει το χέρι του δίνοντας αέρα πέντε πόντων στην ομάδα του (73-68) έχοντας από τη πλευρά του 11 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Στην τελευταία περίοδο η διαφορά έφτασε και ξεπέρασε τα διψήφια επίπεδα (81-68 στο 33') δείγμα και της "πράσινης" αντεπίθεσης. Ο Κέντρικ Ναν ήταν ασταμάτητος, παρασύροντας και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του με αποτέλεσμα να τελειώσει το ματς και ο Παναθηναϊκός να έχει έξι παίκτες με τουλάχιστον 10+ πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 39-47, 73-68, 106-89.

Panathinaikos BC Aktor MIN PTS FG 3PT FT REB AST TO STL BLK PF FD +/- EFF # Players M A % M A % M A % OREB DREB TREB 17 * Nikos Rogkavopoulos 24:17 14 5 7 71.4% 4 6 66.7% 0 0 0% 1 7 8 2 1 0 0 0 1 9 21 22 * Jerian Grant 28:29 11 5 7 71.4% 1 1 100% 0 0 0% 0 2 2 10 2 2 0 0 2 4 21 25 * Kendrick Nunn 32:08 26 10 21 47.6% 4 7 57.1% 2 2 100% 0 4 4 1 1 2 0 0 3 7 21 41 * Juancho Hernangomez 17:35 10 3 5 60% 2 4 50% 2 5 40% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 6 77 * Omer Yurtseven 15:56 6 2 7 28.6% 0 0 0% 2 2 100% 1 3 4 2 1 1 0 0 2 0 7 5 Panagiotis Kalaitzakis 12:36 4 1 3 33.3% 1 2 50% 1 2 50% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 16 2 8 Richaun Holmes 20:38 14 5 9 55.6% 0 0 0% 4 6 66.7% 6 3 9 0 0 1 0 0 1 4 18 10 Kostas Sloukas (C) 09:44 0 0 3 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 4 4 6 1 1 0 0 1 13 7 20 Alexandros Samontourov 12:11 0 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 1 1 2 3 4 0 0 1 0 8 5 24 Giannis Kouzelogou 01:48 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 Vassilis Toliopoulos 11:00 9 3 4 75% 2 3 66.7% 1 2 50% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 6 44 Ntinos Mitoglou 13:41 12 3 4 75% 1 2 50% 5 5 100% 0 4 4 1 0 0 0 0 3 4 16 Team/Coach 2 0 2 0 Total 200 106 37 72 51.4% 15 29 51.7% 17 24 70.8% 11 31 42 26 7 7 0 0 13 18