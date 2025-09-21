Παναθηναϊκός - Adelaide 36ers 106-89: Με επιβλητική «κατοστάρα» είπε «αντίο» στο Σίδνεϊ

Γιώργος Κούβαρης
Ο Παναθηναϊκός πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο πετυχαίνοντας 67 πόντους και έφτασε σε μια εύκολη νίκη επί της Αδελαΐδας με 106-89 έχοντας σε τρομερή μέρα τον Ναν, τον Χολμς να αφήνει πολλές υποσχέσεις και τον Ρογκαβόπουλο να ανεβάζει στροφές!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΙΔΝΕΪ: Γιώργος Κούβαρης

Μπορεί να έπαιζε και πάλι με μισή ομάδα, μπορεί να έχει κάνει ελάχιστες προπονήσεις με όλους τους παίκτες αλλά αυτό το γεγονός δεν τον εμπόδισε να πετύχει... 106 πόντους, τους 67 εκ των οποίων στο δεύτερο ημίχρονο και να επικρατήσει της Αδελαΐδας στο κλείσιμο της αυλαίας του "Παύλος Γιαννακόπουλος" με 106-89!

Ουσιαστικά όταν... σοβαρεύτηκε στην επίθεση, γύρισε την μπάλα και άρχισαν να μπαίνουν και τα σουτ τα πάντα απλοποιήθηκαν στη συνέχεια. Ο Κέντρικ Ναν ήταν και πάλι επιβλητικός έχοντας 26 πόντους με 4/7 τρίποντα, ενώ ο Ρισόν Χολμς στα... δικά του αποκαλυπτήρια έδειξε ότι θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στις ρακέτες τελειώνοντας το παιχνίδι με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ, τα έξι εκ των οποίων επιθετικά.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρήκε το... χέρι του και είχε 14 πόντους με 4/6 τρίποντα και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Γκραντ είχε ένα "γεμάτο" double double με 11 πόντους και 10 ασίστ. Αυτή ήταν και η... πρόβα τζενεραλε των "πρασίνων" καθώς το αμέσως επόμενο παιχνίδι είναι και το πρώτο επίσημο με την Μπάγερν Μονάχου (30/9) στο "TELEKOM CENTER Athens".

 

Παναθηναϊκός - Adelaide 36ers: Το ματς

Το ξεκίνημα του αγώνα στο Σίδνεϊ ήταν λίγο-πολύ… copy paste από το παιχνίδι στη Μελβούρνη απέναντι στην Παρτίζαν. Μουδιασμένος και ασύνδετος ο Παναθηναϊκός, σκορ έξω από τα 6.75 μέτρα για την αντίπαλη ομάδα. Αποτέλεσμα; Το προβάδισμα να πάει στα χέρια των Αυστραλών, ενώ ο Παναθηναϊκός τα περίμενε -σε πρώτη φάση- όλα από τον Κέντρικ Ναν οι οποίος είχε πετύχει και τους 7 πρώτους πόντους της ομάδας του έως το 7-15.

Στη συνέχεια ο Εργκίν Άταμαν έκανε προσαρμογές στην πεντάδα και πέρασε στο παρκέ και τον Ρισόν Χολμς, ο οποίος επιθετικά είχε πολύ καλές συνεργασίες με τον Κώστα Σλούκα κλείνοντας την 1η περίοδο (17-19 η Αδελαΐδα) με 7 πόντους και 2 επιθετικά ριμπάουντ. Βέβαια το 2ο δεκάλεπτο δεν ήταν καθόλου καλό για την ελληνική ομάδα. Ούτε επιθετικά αλλά ούτε και αμυντικά, με τον Μπράις Κότον να “οργιάζει” έχοντας στο πρώτο μισό του αγώνα 19 πόντους με 3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 7/8 βολές, ενώ ο Βασίλιεβιτς είχε 14 πόντους με 4/5 τρίποντα.

Αν μη τι άλλο ήταν ένα πρόβλημα που δεν μπόρεσε να λύσει ο Άταμαν στα δύο πρώτα δεκάλεπτα, όπου ο Παναθηναϊκός είχε μόλις 10/28 δίποντα και 4/12 τρίποντα (σ.σ. 14/34 σουτ στο σύνολο!) και 7/10 βολές. Αντίθετα η Αδελαΐδα που έφτασε και στο +11 (36-45) πριν από το ημίχρονο, είχε μετρήσει 11/22 δίποντα, 6/11 τρίποντα και 7/13 βολές (σ.σ. ξεκίνησε το ματς με 0/5).

Ο Παναθηναϊκός είχε… κρατήσει την αντεπίθεση του για την 3η περίοδο, όταν και ήταν άκρως αποτελεσματικός στην επίθεση. Συγκεκριμένα το επιμέρους σκορ ήταν 34-21, με τον Κέντρικ Ναν να κάνει πράγματα και θαύματα αλλά τους Χολμς και Ρογκαβόπουλο να κλέψουν ολοκληρωτικά την παράσταση καθώς ήταν οι παίκτες-κλειδιά για τον Άταμαν. Ο Αμερικανός σέντερ κυριαρχούσε στη ρακέτα της Αδελαΐδας έχοντας 14 πόντους και 7 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 6 επιθετικά, ενώ ο “Ρόγκα” είχε… βρει το χέρι του δίνοντας αέρα πέντε πόντων στην ομάδα του (73-68) έχοντας από τη πλευρά του 11 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Στην τελευταία περίοδο η διαφορά έφτασε και ξεπέρασε τα διψήφια επίπεδα (81-68 στο 33') δείγμα και της "πράσινης" αντεπίθεσης. Ο Κέντρικ Ναν ήταν ασταμάτητος, παρασύροντας και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του με αποτέλεσμα να τελειώσει το ματς και ο Παναθηναϊκός να έχει έξι παίκτες με τουλάχιστον 10+ πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 39-47, 73-68, 106-89.

Panathinaikos BC AktorMINPTSFG3PTFTREBASTTOSTLBLKPFFD+/-EFF
#PlayersMA%MA%MA%OREBDREBTREB
17* Nikos Rogkavopoulos24:17145771.4%4666.7%000%178210001921
22* Jerian Grant28:29115771.4%11100%000%0221022002421
25* Kendrick Nunn32:0826102147.6%4757.1%22100%044112003721
41* Juancho Hernangomez17:35103560%2450%2540%01100000126
77* Omer Yurtseven15:5662728.6%000%22100%13421100207
5Panagiotis Kalaitzakis12:3641333.3%1250%1250%011000001162
8Richaun Holmes20:38145955.6%000%4666.7%639001001418
10Kostas Sloukas (C)09:440030%020%000%044611001137
20Alexandros Samontourov12:110020%020%000%011234001085
24Giannis Kouzelogou01:480000%000%000%00000000000
27Vassilis Toliopoulos11:0093475%2366.7%1250%00001000116
44Ntinos Mitoglou13:41123475%1250%55100%044100003416
Team/Coach2020
Total200106377251.4%152951.7%172470.8%1131422677001318

Adelaide 36ersMINPTSFG3PT FGFTREBASTTOSTLBLKBRPFFD+/-EFF
#PlayersM/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
1* Flynn Cameron10:2952/450%1/333.3%0/10%1012100041-84
8* Isaac Humphries (C)25:20126/1250%0/00%0/10%2132120021-311
11* Bryce Cotton37:11247/1838.9%3/1030%7/887.5%0449210004-1224
34* Dejan Vasiljevic25:54227/1070%6/966.7%2/450%0333110013-1223
45* Zylan Cheatham29:05115/955.6%1/1100%0/00%0993101000-719
0Matt Kenyon16:5421/1100%0/00%0/00%0220100020-163
2Isaac White22:3842/633.3%0/30%0/00%0221100021-72
9Blake Jones08:0821/333.3%0/00%0/20%1121000021-101
12Vrenz Bleijenberg15:4273/475%0/10%1/250%1232100052-149
17Michael Harris01:4800/00%0/00%0/00%000000000000
22Keanu Rasmussen06:5600/00%0/00%0/00%01100000041
Team/Coaches1120
TOTAL2008934/6750.8%11/2740.7%10/1855.6%626322394101813
@Photo credits: Βαγγέλης Στόλης
     

