Παναθηναϊκός, προπονητής Adelaide 36ers: «Είναι πιθανώς η καλύτερη ομάδα στον κόσμο εκτός NBA»
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την παρουσία του στο έβδομο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» επικρατώντας στο τελευταίο του φιλικό παιχνίδι απέναντι στους Adelaide 36ers στο Σίδνεϊ με 106-89, ενώ είχε προηγηθεί το παιχνίδι στην Μελβούρνη, όπου οι «πράσινοι» νίκησαν την Παρτίζαν με 91-82.
Ο προπονητής της Αδελαΐδας, Μάικ Γουέλς, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους πράσινους, ενώ έδειξε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό για την ομάδα στις δηλώσεις του.
Αναλυτικά
«Νομίζω ότι ήταν μια πραγματικά μοναδική ευκαιρία για όλους στην Αδελαΐδα και στο NBL γενικά. Ξέρετε, οι παίκτες μας αξίζουν την ευκαιρία να παίξουν σε ένα παιχνίδι αυτού του επιπέδου. (Ο Παναθηναϊκός) είναι πιθανώς η καλύτερη ομάδα στον κόσμο εκτός NBA. Εννοώ, το ρόστερ είναι γεμάτο.
Νομίζω ότι ήταν μια πολύ διασκεδαστική και μοναδική πρόκληση. Είναι ψηλοί, είναι μεγαλόσωμοι. Κάνουν καλά σουτ. Κάνουν πολλά διαφορετικά πράγματα. Και νομίζω ότι ήταν μια διασκεδαστική βραδιά για να τους αντιμετωπίσουμε και να δούμε πού μπορούμε να τα βάλουμε μαζί τους, να τους ρίξουμε μερικές βολές και να δούμε τι πρέπει να δουλέψουμε και τι πρέπει να βελτιώσουμε.
Αλλά πραγματικά σκέφτηκα ότι ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Ένα από αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν όταν είσαι τόσο καιρό στο ΝΒΑ, να βλέπεις τον Παναθηναϊκό να παίζει, να έχεις την ευκαιρία να παίξεις και να προπονήσεις εναντίον του, είναι ένα από τα highlights της καριέρας μου, το απόλαυσα. Ελπίζω να το απόλαυσαν και αυτοί. Ελπίζω να το απόλαυσε η NBL, ελπίζω να το απόλαυσαν όλοι».
"They're probably the best team outside of the NBA in the world."#paobc pic.twitter.com/5Hz9rG6m9x— 巴球霸 (@Unknown16161571) September 21, 2025
