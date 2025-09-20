Η Καρσίγιακα λύγισε το Μαρούσι στο δυνατό τουρνουά της Άγκυρας

Η Καρσίγιακα επικράτησε με 68-65 του Αμαρουσίου, στον μικρό τελικό του τουρνουά της Άγκυρας.

Το Μαρούσι γνώρισε την ήττα από την Καρσίγιακα με 68-65 και τερμάτισε στην τέταρτη θέση στο διεθνές τουρνουά υψηλού επιπέδου της Άγκυρας.

Η αποστολή της ομάδας των βορείων προαστίων επιστρέφει την Κυριακή 21/9 στην Αθήνα για να μπει στο τελικό στάδιο των προπονήσεων, ενόψει της έναρξης της σεζόν 2025/26, περιμένοντας την αποθεραπεία των Σαλάς και Καρακώστα.

Το τελευταίο φιλικό είναι προγραμματισμένο για τις 27 του μήνα με αντίπαλο τον Κολοσσό, παρουσία κόσμου.

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 38-25,46-43, 68-65.

Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 5(1), Μέικον 10, Νικολαΐδης 2, Τουλιάτος 3 (1), Χατζηδάκης 5, Κινγκ 22 (4/12 τρ,), Καλαϊτζάκης, Γουίλιαμς (8π., 14 ριμπ., 4 ασ.) , Ιορδάνου 2, Γιαννόπουλος, Περάντες 8 (4ασ.)