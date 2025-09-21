Βεζένκοβ: «Η EuroLeague είναι απρόβλεπτη, οι στόχοι πάντα είναι υψηλοί»

Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε για τους νεοφερμένους του Ολυμπιακού και όσα φέρνουν στο παρκέ, αλλά και για τους στόχους της ομάδας που πάντοτε παραμένουν υψηλοί.

Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το τέλος της φιλικής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στην Κρήτη.

Ο Βεζένκοβ τόνισε πως οι στόχοι του Ολυμπιακού είναι πάντοτε υψηλοί, παρότι έχουν ενισχυθεί όλες οι ομάδες.

Οι δηλώσεις του Βεζένκοβ

«Όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί, οι στόχοι είναι πάντα υψηλοί. Πρέπει να παίξουμε καλύτερη άμυνα και η επίθεση θα γίνεται καλύτερη μέρα με τη μέρα. Να είμαστε υγιείς και να έχουμε συνοχή και όλα θα πάνε καλά.

Προσπαθούμε να βρούμε τα καλύτερα σουτ μέσω της κυκλοφορίας, του ταλέντου. Πρέπει να βρούμε διαφορετικά μέσα να βάζουμε πόντους. Θα συνεχίσουμε να παίζουμε το μπάσκετ μας. Ο καθένας έχει το ταλέντο και την εμπειρία για να βοηθήσει την ομάδα. Τα νέα παιδιά μπορούν να φέρουν κάτι διαφορετικό, περισσότερη αθλητικότητα. Ο καθένας μαθαίνει το παιχνίδι. Έχουμε 80 παιχνίδια, είναι απρόβλεπτη η EuroLeague».