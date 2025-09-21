Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τα φιλικά προετοιμασίας και στάθηκε στην άμεση ανάγκη ενίσχυσης του ρόστερ στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τουρνουά της Κρήτης και με αυτό τελείωσε τα φιλικά προετοιμασίας του, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μιλά στους εκπροσώπους του Τύπου για τα όσα είδε στην ομάδα του, αλλά και για την ενίσχυση στην περιφέρεια.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για τα φιλικά στην Κρήτη

«Τι καλύτερο θα μπορούσαμε να κάνουμε από το να παίξουμε απέναντι σε δύο πολύ δυνατές ομάδες; Το τουρνουά είχε πολύ υψηλό επίπεδο, τα παιχνίδια ήταν κλειστά. Προσπαθούμε να προετοιμαστούμε για το άμεσο ξεκίνημα στην Ελλάδα. Βέβαια, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα: σήμερα έπρεπε να βάλουμε και τους διεθνείς να παίξουν, έστω και λίγο. Δεν έχουν κάνει ούτε μία προπόνηση με άμυνα μαζί μας, αλλά ο χρόνος πιέζει, αφού έχουμε το Σούπερ Καπ την άλλη εβδομάδα. Πρέπει να επισπεύσουμε τις διαδικασίες.

Αυτό δείχνει ότι σε πολλές φάσεις είμαστε μπροστά, όμως κάνουμε και πολλά λάθη, που προέρχονται από την έλλειψη συνεργασιών. Σήμερα, για παράδειγμα, είχαμε προηγηθεί με περισσότερους από 20 πόντους, αλλά οι παίκτες πρέπει να μάθουν ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Οι δύο νεοφερμένοι πρέπει να καταλάβουν πού να δίνουν και πού να παίρνουν την μπάλα, ενώ και αμυντικά χρειάζονται καλύτερες συνεργασίες. Όλοι καταλαβαίνουν ότι η δουλειά μας είναι πολύ δύσκολη, όπως και για κάθε προπονητή αυτήν την περίοδο. Λόγω Ευρωμπάσκετ ο χρόνος είναι περιορισμένος και οι απαιτήσεις τεράστιες.»

Για τον βαθμό ικανοποίησης και την προσαρμογή των νέων παικτών

«Πρέπει να έχουμε σταθερό ρυθμό σε άμυνα και επίθεση. Είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα και αναγκαστήκαμε να ρίξουμε την ένταση. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πίσω με πέντε πόντους, από μια κακή επιλογή στο τέλος. Μετά μπήκαμε και περάσαμε μπροστά με +10, κάναμε ένα σερί 15-0, αλλά αντί να κρατήσουμε τον ρυθμό, κάναμε πολλά λάθη στο σετ παιχνίδι και δώσαμε ευκαιρίες στον αντίπαλο. Ο ερυθρός Αστέρας είναι πολύ αθλητική ομάδα φέτος, με αρκετούς Αμερικανούς, καλούς στο transition. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μη δίνουμε την μπάλα στα χέρια τους.

Από την άλλη, είχαμε 22-23 ασίστ, δέκα περισσότερες από τον Αστέρα. Αυτό δείχνει ότι ακόμα και σήμερα προσπαθήσαμε να παίξουμε ομαδικά. Το καταφέραμε, αλλά θέλουμε περισσότερη συνέπεια και χρόνο.»

Για την παραμονή Κουμάντζε:

«Θα το αποφασίσουμε τις επόμενες ημέρες»

Για την ενίσχυση της ομάδας με γκαρντ

«Είναι ένα πρόβλημα. Προφανώς οι άνθρωποι της ομάδας δουλεύουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Εμείς κοιτάμε τα παιχνίδια, εξετάζουμε τις επιλογές στην αγορά. Χρειαζόμαστε άμεσα έναν γκαρντ, γιατί έχουμε πίεση σε σχέση με τον αρχικό μας σχεδιασμό. Μπροστά μας είναι δύο αγώνες στο Σούπερ Καπ, δύο παιχνίδια στην Ισπανία και αμέσως μετά η δεύτερη αγωνιστική στην Ελλάδα. Το ξεκίνημα είναι απαιτητικό.Θέλουμε έναν γκαρντ τώρα και το προσπαθούμε. Το θέμα θα το αποφασίσουμε όλοι μαζί, δεν είχαμε χρόνο να το τρέξουμε περισσότερο.»

Για τα χαρακτηριστικά του παίκτη που αναζητά ο Ολυμπιακός

«Εξαρτάται από το πώς βλέπει την κατάσταση κάθε προπονητής. Εγώ θέλω έναν καλό παίκτη, που να έχει το επίπεδο να σταθεί εδώ. Τα χαρακτηριστικά του τα εκμεταλλεύεται η ομάδα, ενώ τις αδυναμίες του πρέπει να τις καλύψει. Αν νομίζουμε ότι θα βρούμε έναν που θα έρθει και θα κυριαρχήσει, τότε μιλάμε για NBAer με καριέρα ετών – και σας διαβεβαιώνω ότι δεν είναι έτσι. Υπάρχουν παραδείγματα παικτών που ήρθαν από το ΝΒΑ, σε μεγάλες ομάδες που αντιμετωπίσαμε κι εμείς, και δεν μπόρεσαν να κάνουν τη διαφορά στην Ευρώπη.

Η Ευρωλίγκα είναι πολύ δύσκολη. Όλες οι ομάδες είναι δυνατές, έχουν καλούς προπονητές, καλούς παίκτες. Η ένταση και η ταχύτητα στα παιχνίδια είναι τεράστια και θα αυξηθεί κι άλλο όταν οι ομάδες βρουν ρυθμό. Εμείς θέλουμε να παίξουμε το μπάσκετ που έχουμε μάθει, πιστεύουμε ότι έχουμε πολλά καλά στοιχεία και καλούς παίκτες, απλώς μας λείπουν ένα-δύο κομμάτια ακόμα.»