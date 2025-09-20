Η ΑΕΚ έχει εντυπωσιάσει στα φιλικά προετοιμασίας, βγάζοντας πολύ όμορφα πράγματα στον επιθετικό τομέα.

Εξαιρετικά δείγματα γραφής για την Ένωση μέχρι στιγμής στα φιλικά στον επιθετικό τομέα.Η ΑΕΚ αντιμετώπισε τη Βαρέζε στη Γλυφάδα στο τουρνουά Ανδρέας Βαρίκας και συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, αφού το κοντέρ έγραψε 105-98.

Και μόνο τυχαίο δεν είναι αυτό το σκορ αν κρίνουμε από τα προηγούμενα φιλικά. Κόντρα στη SUNEL Arena με τη Φενέρ, το ματς πήγε στην παράταση και έληξε 102-102, αφού οι προπονητές αποφάσισαν να μην παίξουν έξτρα πεντάλεπτο.

Στην Ρουμανία νίκησε με 99-80 τη Βάλτσεα, ενώ ηττήθηκε με 95-93 από την Κλουζ. Το σκορ ήταν λίγο πιο χαμηλό στα φιλικά της Ιταλίας. Πήρε το ροζ φύλλο αγώνα με την Κρεμόνα με 82-69, ενώ ηττήθηκε με 96-91 από την Τρέντο.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα φτιάχνει και φέτος μια fun to watch ομάδα που θα μοιράζει θέαμα και θα προσπαθεί να... τρέχει σε κάθε ευκαιρία. Πήρε παίκτες που ανέβασαν την αθλητικότητα της ομάδας, ψήλωσε σε σημαντικές θέσεις όπως στο «3» με Αρμς και στο «5» με Σίλβα και δείχνει πως ο κόσμος που θα πηγαίνει στη SUNEL Arena θα απολαμβάνει μια θεαματική ΑΕΚ, ωραία στο μάτι με αρκετά υψηλά σκορ μέσα στη σεζόν. Πρέπει πάντως να προσεχθεί το κομμάτι της άμυνας, αφού στα φιλικά και ο αντίπαλος συνήθως φτάνει σε υψηλό σκορ.

Πάντως μέχρι στιγμής η Βασίλισσα παίζει ένα μπάσκετ που σε κερδίσει και αφήνει πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια της σεζόν και την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Σταθερά πάνω από τους 90 πόντους και τις τελευταίες μέρες ανεβαίνει και ψηλότερα από τους 100, κάτι που δείχνει πολλά για την ποιότητα και τη δουλειά που γίνεται καθημερινά από Σάλε και παίκτες.

Kαι ακόμα είναι πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν, δεν έχουν αρχίσει οι επίσημες υποχρεώσεις, ενώ η χημεία δεν βρίσκεται στο 100% όπως είναι λογικό σε περίοδο προετοιμασίας. Η τετράδα Μπάρτλεϊ-Αρμς-Γκρέι-Σίλβα δείχνει πως θα κάνει τη διαφορά στο σκοράρισμα, ενώ ποικιλία χαρακτηριστικών υπάρχου στη θέση του point guard με Λεκαβίτσιους, Φλιώνη και Κατσίβελη.

Τα φιλικά της ΑΕΚ

ΑΕΚ - Κρεμόνα 82-69

Τρέντο - ΑΕΚ 96-91

ΑΕΚ - Κλουζ 93-95

Βάλτσεα - ΑΕΚ 80-99

ΑΕΚ - Φενέρ 102-102

ΑΕΚ - Βαρέζε 105-98