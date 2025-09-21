Ο Ολυμπιακός, μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, πήρε τη νίκη απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα (83-86) και κατέκτησε το τουρνουά της Κρήτης, δείχνοντας έτοιμος για τα επίσημα ματς!

Ματσάρα είχαμε στην Κρήτη, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί του Ερυθρού Αστέρα (83-86) και να κατακτά το τρόπαιο του τουρνουά.

Τα πάντα κρίθηκαν στο τέλος, με τους Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ να βάζουν τις βολές και τον Κάρτερ να μένει ελεύθερος, αλλά να μην κατορθώνει να πετύχει το τρίποντο της νίκης.

Αυτό ήταν το τέλος των φιλικών προετοιμασίας για τον Ολυμπιακό, που την επόμενη εβδομάδα θα παλέψει στην Ρόδο γι την κατάκτηση του Σούπερ Καπ.

Κορυφαίος των νικητών ο Εβάν Φουρνιέ με 17 πόντους, ενώ 16 πρόσθεσε ο Σάσα Βεζένκοβ και 11 ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός: Το ματς

Ο Ολυμπιακός από νωρίς θέλησε να επιβάλλει τον δικό του ρυθμό, με τους Πειραιώτες να αρχίζουν εξαιρετικά το ματς, παίρνοντας τα ηνία και φτάνοντας ακόμη και στο +9 (10-19, 7’). Η ώρα για αλλαγές ήρθε και το δεύτερο ροτέισιον του Ολυμπιακού δεν ήταν το ίδιο αποτελεσματικό, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 20-24.

Ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να φέρει στα ίσα το ματς (32-32, 15’), ενώ στην συνέχεια το προβάδισμα πήγε στα δικά του χέρια. Οι Σέρβοι πάτησαν γκάζι, κατέβασαν την ταχύτητα του Ολυμπιακού και με… κερασάκι το buzzer του Μίλερ ΜακΙντάιρ για το 44-39.

Παρόλα αυτά, η Τρίτη περίοδος ήταν συναρπαστική. Ο Ολυμπιακός μπήκε με ένα σερί 0-11 και πήρε τα ηνία (44-50, 22’), έφτασε λίγο μετά στο +10 (50-60, 25’), όμως ο Ερυθρός Αστέρας δεν τα παράτησε και μείωσε στο 65-68 του δεκαλέπτου.

Ο Νουόρα έκανε το 70-70 στο 32’, με το παιχνίδι να γίνεται πλέον το απόλυτο θρίλερ. Ο Γουόρντ, μετά από σερί καλές άμυνες, έκανε το σκορ 74-79 (35’), με τον Αμερικανό μάλιστα, λίγο μετά, να ισοφαρίζει σε 81-81 με 2’ να απομένουν. Οι δύο ομάδες πήγαιναν παρέα μέχρι και το 39’΄, όμως 3/4 βολές από Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ έκαναν το σκορ 83-86. Ο Κάρτερ στη συνέχεια λίγο έλειψε να ισοφαρίσει, όμως το δύσκολο σουτ του δεν βρήκε στόχο, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη και μαζί το τρόπαιο του νικητή του τουρνουά.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 39-44, 68-65, 86-83

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5 (1/4 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 4 ασίστ), Γουόρντ 7, Λαρεντζάκης, Λι 5 (1), Βεζένκοβ 16 (3/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 11 (3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πίτερς 11 (3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 8 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Αντετοκούνμ΄πο, Χολ 6 (5 ριμπάουντ), Φουρνιέ 17 (3/6 τρίποντα, 6 ασίστ).

Ερ.Αστέρας (Σφαιρόπουλος): Μίλερ - ΜακΙντάιρ 10 (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μιλιένοβιτς 3, Κάνααν 6, Κάρτερ 14 (4/5 δίποντα, 1), Ντόμπριτς 7 (1), Ριβέρο 16 (7/9 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Ιζούντου 3 (8 ριμπάουντ), Οτζελέγιε 2, Ράντοσιτς, Μονέκε 7 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ).