Το Περιστέρι επιβλήθηκε του Προμηθέα Πατρών με 93-86, στο φινάλε του τουρνουά «Νίκος Φάσουρας».

Στην τελευταία ημέρα δράσης του τουρνουά «Νίκος Φάσουρας», το Περιστέρι κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στον Προμηθέα Πατρών, έχοντας επικρατήσει με 93-86, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Αμπερκρόμπι που τελείωσε με 20 πόντους με 3/4 τρίποντα και 7 ριμπάουντ.

Από την πρώτη περίοδο η ομάδα των δυτικών προαστίων είχε το πάνω χέρι, πηγαίνοντας μάλιστα στα αποδυτήρια με το 53-41 υπέρ της. Και στο δεύτερο μισό του ματς, το Περιστέρι συνέχισε να έχει το προβάδισμα και έφτασε στη νίκη.

Μετά τον Αμπερκρόμπι, στους 14 πόντους ακολούθησαν οι Βαν Τούμπεργκεν και Πέιν. Από την πλευρά των Πατρινών ξεχώρισε ο Χάμοντς με 20 πόντους με 4/7 τρίποντα, 13 είχε ο Μπαζίνας και 12 ο Κόουλμαν με τον Πόλικαπ.

Τα δεκάλεπτα: 28-15, 53-41,73-61, 93-86.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 6 (1/3 τριπ.), Καρντένας 8 (1/2 τριπ., 5 ασίστ), Βαν Τούμπεργκεν 14 (1/4 τριπ., 3 ριμπ., 3 ασίστ), Πετράκης 5, Πέιν 14 (6 ριμπ.), Ιτούνας 4 (1/2 τριπ.), Μουράτος, Αμπερκρόμπι 20 (3/4 τριπ., 7 ριμπ.), Κακλαμανάκης 3, Χάρις 7, Παπαδάκης 8 (1/2 τριπ.), Γιάνκοβιτς 4.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάμοντς 20 (4/7 τριπ.), Κόουλμαν 12 (8 ριμπ.), Πλώτας 7 (1/3 τριπ.), Μπαζίνας 13 (2 ριμπ., 7 ασίστ), Καπετάκης 3 (1/2 τριπ.), Πρέκας 6 (2/2 τριπ.), Κομνιανίδης, Πόλικαπ 12 (4 ριμπ.), Μακούρα 10 (2/6 τριπ., 5 ασίστ), Σταυρακόπουλος 3 (1/5 τριπ.).