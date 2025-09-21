Μπούρσασπορ - ΠΑΟΚ 92-73: Βαριά ήττα και εκτός BCL ο «δικέφαλος»

Σπύρος Μαρκεζίνης

Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε κόντρα στη Μπούρσασπορ και έχοντας ηττηθεί με 92-73, αποχαιρέτησε το φετινό BCL. Στους 18 πόντους έφτασε ο Ντίμσα. Συνέχεια στο FIBA Europe Cup για τον «δικέφαλο».

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να ήθελε οπωσδήποτε τη νίκη ώστε να συνεχίσει το «ταξίδι» του προς τους ομίλους του Basketball Champions League, ωστόσο το εμπόδιο της Μπούρσασπορ αποδείχθηκε τελικά πολύ μεγάλο. Η τούρκικη ομάδα μπόρεσε να επικρατήσει με 92-73 και έτσι ο «δικέφαλος» αποχαιρέτησε τη διοργάνωση από νωρίς.

Ο κόσμος του ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι η διαφορά ήταν μεγάλη σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, δεν σταμάτησε να τραγουδάει και στήριξε έτσι την ομάδα του, η οποία θα συνεχίσει στο FIBA Europe Cup. Η τούρκικη ομάδα ετοιμάζεται πλέον για τον τελικό της Τρίτης (23/9, 16:30) με αντίπαλο την Άντβερπ για το «εισιτήριο» των ομίλων.

Ο νικητής του ζευγαριού θα βρεθεί στο ίδιο group με Μπανταλόνα, Χάποελ Χολόν και Σολέ.

Μπούρσασπορ - ΠΑΟΚ: Το ματς

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να σημείωσε το πρώτο καλάθι, ωστόσο η Μπούρσασπορ βρήκε άμεση απάντηση και πήρε γρήγορα τα ηνία του προβαδίσματος. Μάλιστα, η τούρκικη ομάδα μπόρεσε να ανεβάσει τη διαφορά και έκλεισε την αρχική περίοδο στο 30-9!

 

Στη συνέχεια η ομάδα της Θεσσαλονίκης φάνηκε να βρίσκει τα πατήματά της και έφτασε μάλιστα μία ανάσα από το -10, κάτι το οποίο όμως δεν έφτασε ποτέ. Η Μπούρσασπορ συνέχισε να έχει το πάνω χέρι και πήγε στα αποδυτήρια με το 54-26 υπέρ της.

Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ δεν υπήρξε κάποια αλλαγή στην εικόνα του ματς. Η Μπούρσασπορ διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ στο 74-46.

Εκεί πλέον το παιχνίδι έμοιαζε να έχει διαδικαστικό χαρακτήρα. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να φτάσει σε απόσταση ώστε να απειλήσει και η τούρκικη ομάδα πανηγύρισε τη νίκη με 92-73.

Τα δεκάλεπτα: 30-9, 54-26, 74-46, 92-73

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Από πολύ νωρίς μπόρεσε να δείξει ότι θα είναι απόλύτη κυρίαρχος.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Μπερκ Ακίν με 22 πόντους.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Μπράντον Τσίλντρες με 10 πόντους και ο Βι Τζέι Κινγκ με 13.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Μάρβιν Τζόουνς που είχε 7 πόντους σε 16:52 λεπτά εντός παρκέ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ξεχώρισε ο Τόμας Ντίμσα με 18 πόντους.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ο κόσμος του ΠΑΟΚ που μέχρι και το τέλος του παιχνιδιού φώναζε συνθήματα και τραγουδούσε.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το γεγονός ότι από πολύ νωρίς ο ΠΑΟΚ είχε βγει εκτός διεκδίκησης.

PAOK matecoFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Cleveland Melvin *25:5494/757.14%3/3100%1/425%0/00%21301211-159
6Antonis Koniaris06:1800/00%0/00%0/00%0/00%0111000062
10Diamantis Slaftsakis16:5521/1100%1/1100%0/00%0/10%13421101-27
13Thodoris Zaras01:4300/00%0/00%0/00%0/00%00000100-7-1
16K. J. Jackson23:5792/1315.38%1/812.5%1/520%4/4100%13434020-107
17Marvin Jones16:5273/742.86%3/742.86%0/00%1/425%12301200-161
18Nikos Persidis *18:3540/20%0/10%0/10%4/4100%12304110-65
20Konstantinos Iatridis05:3531/250%0/00%1/250%0/00%0001100043
22Stephen Brown *21:5972/728.57%2/366.67%0/40%3/560%00033310-111
25Giorgos Fillios14:2983/650%1/250%2/450%0/00%02233220-2310
26Ben Moore *19:4763/742.86%3/742.86%0/00%0/20%53825200-118
33Tomas Dimsa *27:56186/1250%2/450%4/850%2/2100%11222230-417
Team/Coaches2130
TOTAL2007325/6439.06%16/3644.44%9/2832.14%14/2263.64%14193317251610272

Bursaspor BasketbolFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Brandon Childress *27:01194/1233.33%1/714.29%3/560%8/1172.73%044633002915
3Tevfik Akdamar04:5000/00%0/00%0/00%0/00%12300000-53
5Malik Parsons20:5942/540%2/366.67%0/20%0/00%0002011053
7Goksenin Koksal *02:1900/00%0/00%0/00%0/00%0000100010
10Bora Satir06:5200/30%0/30%0/00%0/00%10102100-2-3
11Berk Akin *24:03228/1266.67%4/580%4/757.14%2/2100%21324310-621
12Javin DeLaurier14:1420/10%0/10%0/00%2/2100%2242301068
13Bryant Crawford16:2582/633.33%2/450%0/20%4/4100%23533130314
14Yesukan Onar12:2993/475%3/475%0/00%3/3100%01102100-88
22V.J. King26:16134/757.14%3/560%1/250%4/4100%044112203415
34Artur Konontsuk *23:3684/757.14%4/580%0/20%0/00%033221102010
35Landry Nnoko *20:5673/3100%3/3100%0/00%1/250%336212021814
Team/Coaches2460
TOTAL2009230/6050%22/4055%8/2040%24/2885.71%13274020221592114

@Photo credits: fiba.basketball
     

