Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε κόντρα στη Μπούρσασπορ και έχοντας ηττηθεί με 92-73, αποχαιρέτησε το φετινό BCL. Στους 18 πόντους έφτασε ο Ντίμσα. Συνέχεια στο FIBA Europe Cup για τον «δικέφαλο».

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να ήθελε οπωσδήποτε τη νίκη ώστε να συνεχίσει το «ταξίδι» του προς τους ομίλους του Basketball Champions League, ωστόσο το εμπόδιο της Μπούρσασπορ αποδείχθηκε τελικά πολύ μεγάλο. Η τούρκικη ομάδα μπόρεσε να επικρατήσει με 92-73 και έτσι ο «δικέφαλος» αποχαιρέτησε τη διοργάνωση από νωρίς.

Ο κόσμος του ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι η διαφορά ήταν μεγάλη σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, δεν σταμάτησε να τραγουδάει και στήριξε έτσι την ομάδα του, η οποία θα συνεχίσει στο FIBA Europe Cup. Η τούρκικη ομάδα ετοιμάζεται πλέον για τον τελικό της Τρίτης (23/9, 16:30) με αντίπαλο την Άντβερπ για το «εισιτήριο» των ομίλων.

Ο νικητής του ζευγαριού θα βρεθεί στο ίδιο group με Μπανταλόνα, Χάποελ Χολόν και Σολέ.

Μπούρσασπορ - ΠΑΟΚ: Το ματς

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να σημείωσε το πρώτο καλάθι, ωστόσο η Μπούρσασπορ βρήκε άμεση απάντηση και πήρε γρήγορα τα ηνία του προβαδίσματος. Μάλιστα, η τούρκικη ομάδα μπόρεσε να ανεβάσει τη διαφορά και έκλεισε την αρχική περίοδο στο 30-9!

Στη συνέχεια η ομάδα της Θεσσαλονίκης φάνηκε να βρίσκει τα πατήματά της και έφτασε μάλιστα μία ανάσα από το -10, κάτι το οποίο όμως δεν έφτασε ποτέ. Η Μπούρσασπορ συνέχισε να έχει το πάνω χέρι και πήγε στα αποδυτήρια με το 54-26 υπέρ της.

Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ δεν υπήρξε κάποια αλλαγή στην εικόνα του ματς. Η Μπούρσασπορ διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ στο 74-46.

Εκεί πλέον το παιχνίδι έμοιαζε να έχει διαδικαστικό χαρακτήρα. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να φτάσει σε απόσταση ώστε να απειλήσει και η τούρκικη ομάδα πανηγύρισε τη νίκη με 92-73.

Τα δεκάλεπτα: 30-9, 54-26, 74-46, 92-73

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Από πολύ νωρίς μπόρεσε να δείξει ότι θα είναι απόλύτη κυρίαρχος.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Μπερκ Ακίν με 22 πόντους.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Μπράντον Τσίλντρες με 10 πόντους και ο Βι Τζέι Κινγκ με 13.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Μάρβιν Τζόουνς που είχε 7 πόντους σε 16:52 λεπτά εντός παρκέ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ξεχώρισε ο Τόμας Ντίμσα με 18 πόντους.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ο κόσμος του ΠΑΟΚ που μέχρι και το τέλος του παιχνιδιού φώναζε συνθήματα και τραγουδούσε.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το γεγονός ότι από πολύ νωρίς ο ΠΑΟΚ είχε βγει εκτός διεκδίκησης.

PAOK mateco FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 2 Cleveland Melvin * 25:54 9 4/7 57.14% 3/3 100% 1/4 25% 0/0 0% 2 1 3 0 1 2 1 1 -15 9 6 Antonis Koniaris 06:18 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 6 2 10 Diamantis Slaftsakis 16:55 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 1 3 4 2 1 1 0 1 -2 7 13 Thodoris Zaras 01:43 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 -7 -1 16 K. J. Jackson 23:57 9 2/13 15.38% 1/8 12.5% 1/5 20% 4/4 100% 1 3 4 3 4 0 2 0 -10 7 17 Marvin Jones 16:52 7 3/7 42.86% 3/7 42.86% 0/0 0% 1/4 25% 1 2 3 0 1 2 0 0 -16 1 18 Nikos Persidis * 18:35 4 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 4/4 100% 1 2 3 0 4 1 1 0 -6 5 20 Konstantinos Iatridis 05:35 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 4 3 22 Stephen Brown * 21:59 7 2/7 28.57% 2/3 66.67% 0/4 0% 3/5 60% 0 0 0 3 3 3 1 0 -11 1 25 Giorgos Fillios 14:29 8 3/6 50% 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 0 2 2 3 3 2 2 0 -23 10 26 Ben Moore * 19:47 6 3/7 42.86% 3/7 42.86% 0/0 0% 0/2 0% 5 3 8 2 5 2 0 0 -11 8 33 Tomas Dimsa * 27:56 18 6/12 50% 2/4 50% 4/8 50% 2/2 100% 1 1 2 2 2 2 3 0 -4 17 Team/Coaches 2 1 3 0 TOTAL 200 73 25/64 39.06% 16/36 44.44% 9/28 32.14% 14/22 63.64% 14 19 33 17 25 16 10 2 72