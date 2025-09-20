Ο Πανιώνιος πήρε τη νίκη στο παιχνίδι του «Ανδρέας Βαρίκας» με αντίπαλο τη Βαρέζε, έχοντας επικρατήσει με 89-86.

Στο τελευταίο παιχνίδι του τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας», ο Πανιώνιος υποδέχτηκε την ιταλική Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη και κατάφερε να πάρει μία νίκη που κρίθηκε στις λεπτομέρειες με το σκορ στο 89-86. Στο ημίχρονο του αγώνα, τιμήθηκε ο Βλάντο Τζούροβιτς. Ο Ματ Λιούις χτύπησε το δάχτυλό του στην τέταρτη περίοδο και μέσα στις επόμενες ημέρες θα υποβληθεί σε εξετάσεις.

Πλέον η ομάδα της Νέας Σμύρνης ετοιμάζεται για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της, την Τετάρτη (1/10, 19:0) στη Γλυφάδα με αντίπαλο τη γερμανική Κέμνιτς στην πρεμιέρα του EuroCup.

Οι Ιταλοί ολοκλήρωσαν την αρχική περίοδο έχοντας το προβάδισμα με 21-18, ωστόσο οι δύο ομάδες συνέχισαν να είναι κοντά η μία με την άλλη. Ενδεικτικό του πόσο κοντά ήταν, είναι το γεγονός ότι πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 41-41.

Στο δεύτερο μισό του ματς, οι παίκτες του Πανιωνίου πήραν το προβάδισμα και μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο με το 69-63 υπέρ τους. Εκεί το παιχνίδι συνέχισε να είναι ντέρμπι, με τους «κυανέρυθρους» να πανηγυρίζουν τη νίκη με 89-86. Η ιταλική ομάδα είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει με βολές, αλλά ο Ενκαμούα έχασε τη βολή, προτού ο Πανιώνιος βάλει στη συνέχεια δύο από την πλευρά του.

Πρώτος σκόρερ από την πλευρά της ομάδας από τη Νέα Σμύρνη αναδείχθηκε ο Τζέιλεν Χαντς με 23 πόντους, στους 20 ακολούθησε ο Ματ Λιούις ενώ 11 είχε ο Μιχάλης Λούντζης.

Από τους Ιταλούς ξεχώρισε ο Στέφαν Μούντι με 21 πόντους, 17 είχε ο Όλιβερ Ενκαμούα, 11 είχε ο Ματέο Λιμπρίτζι ενώ στους 10 έφτασε ο Τάζε Μορ και Νταβίντ Αλβίτι.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 41-41, 69-63, 89-86.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Παβίσεβιτς): Γουότσον 9, Σταρκς 5, Πάπας 7, Λούντζης 11, Τσαλμπούρης 2, Λιούις 20. Γουολ 5, Κρουζέρ 7, Χαντς 23

ΒΑΡΕΖΕ (Καστρίτης): Αλβίτι 10, Μορ 10, Βίλα 2, Ασούι 4, Ενκαμούα 17, Λιμπρίτζι 11, Λαντουρνέρ 2, Μούντι 21, Φρίμαν 9