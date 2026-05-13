Ηλιούπολη: Το βίντεο από τη στιγμή που γείτονας αντιλαμβάνεται την πτώση των δύο 17χρονων

Σοκ στην Ηλιούπολη από την τραγωδία με τις δύο 17χρονες, με την ΕΛ.ΑΣ. να αναζητά απαντήσεις στα κινητά, στα σημειώματα και στο ημερολόγιο.

Σοκ προκαλεί το βίντεο που ήρθε στο φως από την τραγωδία στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν από πολυκατοικία, με τη μία να χάνει τη ζωή της και τη δεύτερη να δίνει μάχη στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Το υλικό, που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε γειτονικό γραφείο, αποτυπώνει τη στιγμή που ο άνδρας ακούει κραυγές, στη συνέχεια έναν δυνατό θόρυβο και σηκώνεται έντρομος για να δει τι έχει συμβεί.

Ο γείτονας περιέγραψε πως βρισκόταν μέσα στο γραφείο του όταν άκουσε φωνές και αμέσως μετά τον κρότο. Κοιτώντας έξω, είδε τα δύο κορίτσια στο έδαφος και έσπευσε να καλέσει το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Όπως είπε, η μία ανήλικη φαινόταν να αναπνέει, ενώ στο σημείο κατέβηκε και μια γυναίκα που προσπάθησε να βοηθήσει. Λίγο αργότερα εμφανίστηκε και ο αδελφός της μίας κοπέλας, ο οποίος υπέστη σοκ μόλις αντίκρισε τη σκηνή.

Οι πρώτες κινήσεις των αρχών

Η υπόθεση έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στην περιοχή, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. προσπαθεί να ενώσει τα κομμάτια μιας τραγωδίας που, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν φαίνεται να ήταν τυχαία. Οι δύο φίλες φέρονται να ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα της πολυκατοικίας, ενώ οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η πράξη τους να είχε προσχεδιαστεί.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα κινητά τηλέφωνα των δύο κοριτσιών, τα οποία έχουν ήδη μπει στο μικροσκόπιο των αστυνομικών. Οι αρχές αναζητούν μηνύματα, συνομιλίες ή οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να δείξει τι προηγήθηκε, αν υπήρξε κάποια επικοινωνία που τις επηρέασε ή αν είχαν μοιραστεί με κάποιον την πρόθεσή τους. Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ώστε να διαπιστωθεί αν είχε προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

Στο σακίδιο της 17χρονης που έχασε τη ζωή της φέρεται να βρέθηκε χειρόγραφο σημείωμα, στο οποίο το κορίτσι αναφερόταν σε κατάθλιψη, στον φόβο της αποτυχίας στις Πανελλήνιες και στην αίσθηση ότι δεν μπορούσε πλέον να δει κάτι θετικό στη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές έχουν στα χέρια τους και ημερολόγιο της δεύτερης ανήλικης, η οποία νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με αναφορές που φέρεται να παρουσιάζουν κοινά στοιχεία με το σημείωμα της φίλης της.

Η μάχη των γιατρών και το σχολείο σε σοκ

Η 17χρονη που επέζησε μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας και στη συνέχεια στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, φέρει πολλαπλά τραύματα, βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις σε συκώτι και πνεύμονα, καθώς και κάταγμα στη λεκάνη. Οι γιατροί δίνουν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν, ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε σειρά επεμβάσεων.

Η άλλη 17χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της. Οι γιατροί προσπάθησαν για περισσότερο από μία ώρα να την επαναφέρουν, όμως δεν τα κατάφεραν και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά της, τους φίλους της και το σχολικό περιβάλλον των δύο κοριτσιών.

Κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας αναμένεται να βρεθεί στο σχολείο τους, προκειμένου να υπάρξει ψυχολογική υποστήριξη στους συμμαθητές τους, που παραμένουν σε κατάσταση σοκ. Τα δύο κορίτσια περιγράφονται ως αγαπητά στο σχολικό τους περιβάλλον, γεγονός που κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη διαχείριση της επόμενης μέρας για παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Οι αστυνομικοί θα λάβουν καταθέσεις από οικογένειες, φίλους, συμμαθητές και ανθρώπους που γνώριζαν τις δύο ανήλικες, ενώ θα εξεταστούν όλα τα προσωπικά αντικείμενα που έχουν συλλεχθεί. Το μεγάλο ερώτημα που παραμένει είναι πώς δύο παιδιά 17 ετών έφτασαν σε αυτή την απόφαση και αν υπήρχαν σημάδια που δεν έγιναν αντιληπτά εγκαίρως.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ