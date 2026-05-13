1ο «AMPHIPOLIS AHEPA RUN»: Ο νέος πανελλαδικός θεσμός δρομικών αγώνων

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 19 Απριλίου 2026 το 1ο «AMPHIPOLIS AHEPA RUN», που διοργάνωσε η AHEPA HELLAS DISTRICT 25, θέτοντας τις βάσεις για έναν νέο πανελλαδικό θεσμό δρομικών αγώνων, με συμμετοχή εκατοντάδων ατόμων όλων των ηλικιών.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων (https://www.hellenicparliament.gr/), της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα (https://www.gov.cy/), της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και του Δήμου Αμφίπολης (https://dimos-mfipolis.gr/), επιβεβαιώνοντας το υψηλό κύρος και τη θεσμική της βαρύτητα.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή των χορηγών, και συγκεκριμένα των:

Kourtidis Group (https://kourtidis.group/), ως Χρυσού Χορηγού της διοργάνωσης, EUROBANK (https://www.eurobank.gr/el/retail), η οποία αποτέλεσε τον Χάλκινο Χορηγό, The Indian Properties Overseas Company (https://tipco1857.com/), Nektar ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ (https://nektar.gr/), Dole (https://www.dole.com/el), Νερά ΑρρένΑ (https://arrena.gr/) και Ζαχαροπλαστείο ΓΑΤΙΔΗΣ Fresh (https://www.gatidis.gr/), των οποίων η στήριξη υπήρξε ουσιαστική για την επιτυχή υλοποίηση της διοργάνωσης.

Σημαντική υπήρξε η συνεισφορά και η ουσιαστική βοήθεια του Δήμου Αμφίπολης και ιδιαίτερα του Δημάρχου κ. Στέργιου Φραστανλή, καθώς και του εντεταλμένου συμβούλου Αθλητισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Αμφίπολης, κ. Ηλία Παπαγεωργίου, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην άρτια οργάνωση και επιτυχή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Υποστηρικτικοί στην διοργάνωση την ημέρα του αγώνα ήταν η Ομάδα Φίλων Μοτοσυκλέτας Σερρών https://www.facebook.com/groups/662716447173951/), η Elite Rescue Team (https://www.elite.org.gr/), το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης «Θησέας» https://www.theseusrehab.gr/) καθώς και η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Παράρτημα Βορείου Ελλάδος, που από κοινού συνέβαλαν ενεργά στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους Χορηγούς Επικοινωνίας της διοργάνωσης, όπως η ΕΡΤ3 (https://www.ert.gr/tv/program/ert3/) και η ΕΡΤ Σερρών (https://www.ert.gr/radio/program/serres/), η ιστοσελίδα RUNNING NEWS (https://www.runningnews.gr/) και η Gazzetta (https://www.gazzetta.gr/),

καθώς και ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Κέρκυρας ΝΕΟ 97,9 (https://newradio.gr/), οι οποίοι διασφάλισαν την ευρεία προβολή της διοργάνωσης σε εθνικό επίπεδο.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και συγκεκριμένα από την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βουλγαρία, την Αυστρία και την Ιταλία, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα της.

Το AMPHIPOLIS AHEPA RUN αποτελεί τον πρώτο από μια σειρά δρομικών αγώνων που διοργανώνει η AHEPA HELLAS σε όλη την Ελλάδα, υπό το σύνθημα «Τρέχουμε στην ιστορία μας με φόντο την αιωνιότητα», σηματοδοτώντας μια νέα στρατηγική εξωστρέφειας που συνδέει τον αθλητισμό με την ιστορική ταυτότητα της χώρας.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των αγώνων είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://aheparun.gr/amphipoli_apotelesmata.html

Το φωτογραφικό υλικό της διοργάνωσης είναι διαθέσιμο στους ακόλουθους συνδέσμους:

ΧΟΡΗΓΟΙ

https://aheparun.pixieset.com/xorhgiaheparunamfipolh2026/

PEOPLE

https://aheparun.pixieset.com/aheparunamfipolh2026anthropi/

RUNNERS

https://aheparun.pixieset.com/runnersaheparunamfipolh2026/

Η AHEPA HELLAS εκφράζει την ιδιαίτερη ευαρέσκεια για τα θετικά σχόλια και μηνύματα που έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σύντομα θα ανακοινώσει τις ημερομηνίες των επόμενων δρομικών αγώνων της.

Περισσότερα στο www.aheparun.gr