Ιαπωνικός κολοσσός με σνακ αλλάζει σε ασπρόμαυρες τις συσκευασίες στα ράφια των σούπερ μάρκετ

Σε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κίνηση προχωράει ιαπωνική εταιρεία με σνακ, καθώς αλλάζει τις συσκευασίες των προϊόντων της από έγχρωμες σε ασπρόμαυρες.

Η Calbee, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής σνακ στην Ιαπωνία, ανακοίνωσε μια ριζική αλλαγή στην εμφάνιση των προϊόντων της.

Οι γνώριμες, πολύχρωμες και λαμπερές συσκευασίες δίνουν τη θέση τους σε ένα αυστηρό ασπρόμαυρο σχέδιο, μια απόφαση που υπαγορεύεται από την ανάγκη εξοικονόμησης πρώτων υλών που προέρχονται από το πετρέλαιο.

Πότε αλλάζουν τα ράφια

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι νέες συσκευασίες για 14 δημοφιλή προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των πατατακίων και των γνωστών μπισκότων γαρίδας, θα αρχίσουν να εμφανίζονται στα καταστήματα της Ιαπωνίας από τις 25 Μαΐου 2026. Με αυτή την κίνηση, η Calbee θέτει σε προτεραιότητα τη βιωσιμότητα και τη λειτουργικότητα της επιχείρησης έναντι της αισθητικής των συσκευασιών.

Η αιτία

Η απόφαση δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα των γεωπολιτικών εξελίξεων. Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν, ως αντίποινα στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ, προκάλεσε σοβαρή διαταραχή στις εμπορικές οδούς.

Υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις στις μεταφορές, καθώς τα πλοία που μεταφέρουν χημικές πρώτες ύλες από την Ευρώπη αναγκάζονται να ακολουθούν μεγαλύτερες διαδρομές, προκαλώντας τεράστια αργοπορία στα λιμάνια. Ένα ακόμη σημαντικό θέμα είναι πως τα ιαπωνικά τυπογραφεία έχουν ξεμείνει από βασικά συστατικά για την παραγωγή μελανιού.

Η Ιαπωνία εξαρτάται από τις εισαγωγές της Μέσης Ανατολής για περίπου το 40% της κατανάλωσής της. Η νάφθα, ένα υποπροϊόν της διύλισης του πετρελαίου που χρησιμοποιείται στην κατασκευή μελανιών και πλαστικών, έχει επηρεαστεί άμεσα από το κλείσιμο των στενών.

