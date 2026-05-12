Survivor: Εκτός κινδύνου η ζωή του Σταύρου Φλώρου – Εξετάζεται η αεροδιακομιδή σε εξειδικευμένο κέντρο στις ΗΠΑ

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο Σταύρος Φλώρος μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο Survivor. Εξετάζεται η μεταφορά του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στις ΗΠΑ.

Ο Σταύρος Φλώρος εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, λίγες ώρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στις 11 Μαΐου, προκαλώντας ανησυχία στην παραγωγή του Survivor και φυσικά στους οικείους του.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Acun Media, ο 22χρονος παίκτης βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, έχοντας ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του, ενώ παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Την ίδια ώρα, σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο νοσοκομειακό κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον οι θεράποντες ιατροί κρίνουν ότι η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη μεταφορά.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές στην Δομινικανή Δημοκρατία συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Στη διερεύνηση συμμετέχουν τόσο η αστυνομία όσο και το λιμενικό σώμα της περιοχής.

Στο πλευρό του νεαρού παίκτη αναμένεται να βρεθούν άμεσα και μέλη της οικογένειάς του, καθώς τρία συγγενικά του πρόσωπα ταξιδεύουν ήδη προς την Δομινικανή Δημοκρατία. Εκεί βρίσκεται ήδη και ο Acun Ilıcalı, ο οποίος ενημερώνεται διαρκώς για την πορεία της υγείας του.

Σε ανακοίνωσή της, η Acun Media υπογραμμίζει πως οι σκέψεις όλων παραμένουν δίπλα στον Σταύρο Φλώρο και την οικογένειά του, εκφράζοντας την ευχή για ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

