Η πρώτη αντίδραση του Ατζούν για το ατύχημα στο Survivor: «Πάω επειγόντως στον Άγιο Δομίνικο»

Ο Ατζούν Ιλιτζαλί δεν έκρυψε πως είναι πολύ στενοχωρημένος με τον πολύ σοβαρό τραυματισμό παίκτη του Survivor. Όσα είπε ο ιδιοκτήτης της Acun Medya.

Ο Ατζούν Ιλίτζαλι παρακολούθησε χθες (11/5) τη νίκη της ομάδας του Χαλ Σίτι κόντρα στην Μίλγουολ στη Βρετανία και μιλώντας στους δημοσιογράφους, αναφέρθηκε στον σοβαρό τραυματισμό του παίκτη του Survivor που είχε ως αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί στο αριστερό πόδι από το γόνατο και κάτω.

«Είμαι επίσης πολύ λυπημένος απόψε. Υπήρξε ένα πολύ ατυχές ατύχημα στη Δομινικανή Δημοκρατία στο camp της Ελλάδας. Οπότε στην πραγματικότητα το μυαλό μου ήταν πάντα εκεί. Τώρα πρέπει να πάω επειγόντως στον Άγιο Δομίνικο, θα φύγω σε δύο ώρες», είπε αρχικά ο παραγωγός του Survivor, όπως αναφέρει το fanatik.com.tr.

