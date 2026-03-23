Eurovision 2026: Ακύλα, τώρα... Ferto - Οι χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό

O Ακύλας με το «Ferto» θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision.

Το «Ferto» πέρασε... αέρας στον τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο (16/5). Ο Ακύλας με εμφάνιση νικητή στον Α' ημιτελικό, γνώρισε την αποθέωση στο Wiener Stadthalle με το τραγούδι «Ferto» και εξασφάλισε θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

Το «Ferto» απέσπασε θερμό χειροκρότημα και τις ψήφους που απαιτούνταν για την πρόκριση, ενώ ο εκπρόσωπος της Ελλάδας επιβεβαίωσε τον τίτλο του ως ένα από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, καθώς παραμένει ψηλά στις στοιχηματικές εκτιμήσεις για την τελική νίκη.

Οι δέκα χώρες που εξασφάλισαν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό ανακοινώθηκαν με τυχαία σειρά, όπως προβλέπει η διαδικασία της διοργάνωσης. Πρόκειται για τις: Ελλάδα, Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία.

Εσθονία, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Σαν Μαρίνο, Πορτογαλία αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διαδικασίας.

Εχω πλαντάξειιι γαμωτοο.Αυτο το πλάσμα πάλεψε πολύ και τωρα ειναι εδω και τον καμαρώνει όλος ο κόσμος.Κι περισσότερο απ όλους μας η μαμα του.Όλα τα συγχαρητήρια του κόσμου σε αυτη την γυναίκα που έβγαλε ενα τέτοιο παιδί στον κόσμο.



Έφτιαξε τον κόσμο πιο όμορφο 🧡#eurovisiongr

