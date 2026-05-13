Ο Φεντερίκο Μακέντα συμπλήρωσε κάρτες στον αγώνα του Αστέρα AKTOR με τον Πανσερραϊκό στην Τρίπολη και συνεπώς θα χάσει το must-win παιχνίδι με την Κηφισιά.

Ο Αστέρας AKTOR κατάφερε να φέρει... τούμπα την εις βάρος της κατάσταση και από εκεί που μπήκε στα Play Out ως το αουτσάιντερ για την παραμονή μετά το θρίαμβο επί του Πανσερραϊκού είναι το μεγάλο φαβορί. Μάλιστα οι Αρκάδες έχουν την ευκαιρία να «καθαρίσουν» την παραμονή στον ερχόμενο αγώνα με τη μαθηματικά αδιάφορη Κηφισιά στην Τρίπολη.

Φυσικά για να επιστρέψει πλήρως η ηρεμία στις τάξεις των Κιτρινομπλέ θα πρέπει να κριθεί η υπόθεση και μαθηματικά, οπότε δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμό και πρόωρους πανηγυρισμούς. Το σύνολο του Γιώργου Αντωνόπουλου καλείται να λυγίσει την πάντα ανταγωνιστική ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο και θα πρέπει να το κάνει έχοντας μια βασική απουσία.

Ο λόγος για τον Φεντερίκο Μακέντα. Ο Ιταλός φορ συμπλήρωσε κόντρα στους Σερραίους τρεις κίτρινες κάρτες και συνεπώς «αυτόματα» θα εκτίσει την ποινή μιας αγωνιστικής στο αμέσως επόμενο παιχνίδι, κόντρα στο κλαμπ των Βορείων Προαστίων στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Με πιο απλά λόγια ο Αστέρας AKTOR θα πρέπει να παίξει σε ματς που θέλει νίκη για να «καθαρίσει» χωρίς τον βασικό του φορ και πιο φορμαρισμένο σκόρερ, καθώς ο 34χρονος επιθετικός έχει σκοράρει από ένα γκολ σε 5/8 παιχνίδια των Play Out. Πιθανότατα το κενό του Ιταλού θα κληθεί να καλύψει ο Τσιντέρο Οκό, ο οποίος είχε σκοράρει στο παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής του «μίνι» πρωταθλήματος κόντρα στην ΑΕΛ Novibet.

Εκτός του Μακέντα ο Γιώργος Αντωνόπουλος δεν μπορεί να υπολογίζει και στον Ισπανό χαφ Μούμο Μουνιόθ, ο οποίος αποβλήθηκε στο φινάλε του ματς με τον Πανσερραϊκό έπειτα από αψιμαχία με τον Κάλινιν.