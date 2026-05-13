Συναγερμός στη Γαλλία: Κρουαζιερόπλοιο με 1.700 άτομα μπήκε σε καραντίνα - Ένας νεκρός από νοροϊό

Περισσότερα από 1.700 άτομα παραμένουν περιορισμένα σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό, μετά τον θάνατο 90χρονου επιβάτη και δεκάδες περιστατικά με συμπτώματα νοροϊού.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία, όπου οι αρχές έθεσαν σε καραντίνα περισσότερους από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος σε κρουαζιερόπλοιο που βρίσκεται αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Μπορντό. Η απόφαση ελήφθη μετά τον θάνατο ενός 90χρονου επιβάτη, ο οποίος φέρεται να είχε εμφανίσει συμπτώματα που συνδέονται με ύποπτο κρούσμα νοροϊού, αλλά και μετά την καταγραφή περίπου 50 περιστατικών με συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας.

Το πλοίο της Ambassador Cruise Line έφτασε στο δυτικό λιμάνι της Γαλλίας την Τρίτη, έχοντας στην πλειονότητά τους επιβάτες από τη Βρετανία και την Ιρλανδία. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στο κρουαζιερόπλοιο βρίσκονται 1.233 επιβάτες, ενώ μαζί με το πλήρωμα ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που παραμένουν περιορισμένοι ξεπερνά τους 1.700.

Το πλοίο που έμεινε στο λιμάνι

Το κρουαζιερόπλοιο είχε αναχωρήσει από τα νησιά Σέτλαντ στις 6 Μαΐου και στη συνέχεια έκανε στάσεις στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, στο Λίβερπουλ της Βρετανίας και στη Βρέστη της Γαλλίας, πριν φτάσει στο Μπορντό. Από εκεί ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει με προορισμό την Ισπανία, όμως η εμφάνιση των ύποπτων κρουσμάτων άλλαξε τα σχέδια και ενεργοποίησε το υγειονομικό πρωτόκολλο των γαλλικών αρχών.

Οι πρώτες ενδείξεις συμπτωμάτων μεταξύ των επιβατών φέρεται να καταγράφηκαν στις 11 Μαΐου. Έκτοτε, περίπου 50 άτομα παρουσίασαν εικόνα συμβατή με νοροϊό, δηλαδή συμπτώματα γαστρεντερίτιδας όπως εμετούς και διάρροια. Οι τοπικές αρχές της Ζιρόντ ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκε το κατάλληλο πρωτόκολλο διαχείρισης για τέτοιου είδους υγειονομικό περιστατικό, με ιατρικές ομάδες να ανεβαίνουν στο πλοίο για να εξετάσουν και να βοηθήσουν όσους παρουσίασαν συμπτώματα.

Ο νοροϊός είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός και προκαλεί οξεία γαστρεντερίτιδα. Σε χώρους όπως τα κρουαζιερόπλοια, όπου πολλοί άνθρωποι κινούνται και συνυπάρχουν για ημέρες σε κοινό περιβάλλον, η εξάπλωσή του μπορεί να γίνει γρήγορα, ειδικά αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα απομόνωσης, καθαρισμού και ελέγχου των επαφών. Για αυτό και οι γαλλικές αρχές αποφάσισαν τον προσωρινό περιορισμό όλων των επιβατών και του πληρώματος, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Ένας 90χρονος επιβάτης έχασε τη ζωή του, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν ο θάνατός του συνδέεται άμεσα με τον ύποπτο νοροϊό ή αν υπήρχαν και άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες. Το γεγονός, πάντως, ήταν αρκετό για να σημάνει συναγερμός, καθώς ο ιός μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολος για ηλικιωμένους ή ευάλωτους ανθρώπους, λόγω της αφυδάτωσης που προκαλούν τα έντονα γαστρεντερικά συμπτώματα.

Καραντίνα και έλεγχοι στο Μπορντό

Οι επιβάτες και το πλήρωμα παραμένουν στο πλοίο, ενώ δεν έχει γίνει σαφές πόσο θα διαρκέσει ο περιορισμός τους στο λιμάνι του Μπορντό. Οι αρχές προχωρούν σε εξετάσεις και υγειονομική αξιολόγηση, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση του περιστατικού και να αποφασιστεί πότε θα μπορέσει το πλοίο να συνεχίσει το ταξίδι του ή να επιτραπεί η ασφαλής αποβίβαση.

Σημαντικό είναι και το ότι οι γαλλικές αρχές ξεκαθάρισαν πως το περιστατικό δεν σχετίζεται με το ξεχωριστό ξέσπασμα χανταϊού που είχε απασχολήσει τις τελευταίες ημέρες την επικαιρότητα σε άλλο κρουαζιερόπλοιο. Στην περίπτωση του πλοίου στο Μπορντό, η εικόνα παραπέμπει σε νοροϊό, έναν ιό πολύ πιο γνωστό σε περιβάλλοντα κλειστού τύπου, όπως πλοία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία και δομές φιλοξενίας.

