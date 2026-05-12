Σε κατάσταση σοκ οι γονείς της 17χρονης επιζήσασας: «Ξέρεις τι είναι να σου λένε ότι το παιδί σου έπεσε»

Συγκλονίζει ο πατέρας της 17χρονης που επέζησε στην Ηλιούπολη, μετά τη λανθασμένη ενημέρωση ότι η κόρη του είχε χάσει τη ζωή της από την πτώση.

Σοκ στο πανελλήνιο και ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει η τραγωδία στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν από ταράτσα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και τη δεύτερη να νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη.

Μέσα στο χάος των πρώτων στιγμών μετά το περιστατικό, εκτυλίχθηκε ένα δραματικό λάθος που στιγμάτισε τις οικογένειες των κοριτσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές ενημέρωσαν αρχικά λάθος γονείς για την ταυτότητα της ανήλικης που κατέληξε, βυθίζοντας έναν πατέρα στον απόλυτο εφιάλτη.

Ο πατέρας της 17χρονης που τελικά επέζησε έφτασε στο σημείο και στη συνέχεια στο νοσοκομείο, πιστεύοντας πως η κόρη του ήταν νεκρή. Λίγη ώρα αργότερα, πληροφορήθηκε πως το παιδί του ζει, σε μια ανατροπή που ο ίδιος χαρακτήρισε «θαύμα».

«Για εμένα σήμερα έγινε το μεγαλύτερο θαύμα του κόσμου. Πήγα και ήρθα νομίζοντας ότι ήταν το δικό μου παιδί νεκρό. Ξέρεις τι είναι να σου λένε ότι το παιδί σου έπεσε, να έρχεσαι εδώ και τελικά να μαθαίνεις ότι ζει;» ανέφερε εμφανώς συγκλονισμένος.

Ο ίδιος περιέγραψε πως τίποτα δεν έδειχνε ότι θα ακολουθούσε μια τέτοια τραγωδία, αποκαλύπτοντας ότι λίγες ώρες πριν το δυστύχημα όλα τα παιδιά βρίσκονταν μαζί στο σπίτι του.

«Το Σάββατο ήταν όλα τα παιδιά στο σπίτι μου. Δεν ξέρω τι πάθανε, πάμε να τρελαθούμε», είπε χαρακτηριστικά.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση των δύο κοριτσιών παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ οι Αρχές συλλέγουν καταθέσεις και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την υπόθεση.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ