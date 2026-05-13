Αν η Γη ήταν ένας επίπεδος χάρτης, ποιες πόλεις θα βρίσκονταν τελευταίες πριν από το απόλυτο κενό των άκρων της;

Αν και ο πλανήτης μας είναι ολοφάνερα σφαιρικός, το ερώτημα παραμένει συναρπαστικό ως νοητικό πείραμα. Ποιοι είναι οι τελευταίοι μεγάλοι ανθρώπινοι οικισμοί πριν το απόλυτο κενό των πόλων;

Το νότιο άκρο του κόσμου

Στο νότιο ημισφαίριο, η ξηρά σπανίζει μετά τον 45ο παράλληλο. Τρεις είναι οι βασικοί διεκδικητές του τίτλου της «νοτιότερης πόλης στον κόσμο», όλοι στην περιοχή της Γης του Πυρός:

Puerto Williams (Χιλή): Βρίσκεται στον 54°56′ Νότια. Είναι γεωγραφικά το νοτιότερο σημείο, αλλά με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, πολλοί αμφισβητούν αν μπορεί να χαρακτηριστεί «πόλη». Punta Arenas (Χιλή): Μια πραγματική πόλη με πληθυσμό 60 φορές μεγαλύτερο από το Puerto Williams. Ωστόσο, βρίσκεται σχεδόν 200 χιλιόμετρα βορειότερα, γεγονός που κάνει τον τίτλο της «νοτιότερης» να μοιάζει ανακριβής. Ushuaia (Αργεντινή): Η χρυσή τομή. Με πληθυσμό περίπου 83.000 κατοίκων και αστικές υποδομές, η ιδιότητά της ως πόλη είναι αδιαμφισβήτητη. Βρίσκεται στον 54°48′ Νότια, μόλις 15 χιλιόμετρα βόρεια του Puerto Williams, και είναι αυτή που κατέχει συνηθέστερα τον επίσημο τίτλο.

Το βόρειο άκρο του κόσμου

Το βόρειο ημισφαίριο είναι πολύ πιο «πυκνοκατοικημένο» στα άκρα του. Αν αντιστρέφαμε τις συντεταγμένες της Ushuaia (54°48′ Βόρεια), θα βρισκόμασταν στην κεντρική Αγγλία, ούτε καν στη Σκωτία ή τη Σουηδία. Οι υποψήφιοι στον Βορρά είναι πολλοί, αλλά οι ορισμοί περιπλέκουν την κατάσταση:

Alert (Καναδάς): Το βορειότερο σημείο με μόνιμη παρουσία ανθρώπων, αλλά πρόκειται για στρατιωτική και ερευνητική βάση χωρίς μόνιμους κατοίκους. Longyearbyen (Νορβηγία/Σβάλμπαρντ): Βρίσκεται στον 78°13′ Βόρεια. Με 2.800 κατοίκους και καθεστώς πρωτεύουσας του αρχιπελάγους, είναι ένας σοβαρός διεκδικητής, αν και θεωρείται περισσότερο κωμόπολη παρά πόλη. Utqiagvik (Αλάσκα, ΗΠΑ): Πρώην γνωστό ως Barrow. Αν και έχει πληθυσμό περίπου 5.000 κατοίκων (όχι πολύ μεγαλύτερο από το Longyearbyen), είναι επίσημα και νομικά αναγνωρισμένο ως «πόλη», κατέχοντας έτσι τον τίτλο στον Νέο Κόσμο.

Μια ήπειρος, δύο άκρα

Είναι ενδιαφέρον ότι και για τα δύο άκρα της Γης, οι επικρατέστερες απαντήσεις βρίσκονται στην αμερικανική ήπειρο.

Θεωρητικά, αν ολοκληρωνόταν ποτέ η Παναμερικανική Οδός, ένας ταξιδιώτης θα μπορούσε να διασχίσει όλη την απόσταση από το Utqiagvik της Αλάσκας μέχρι την Ushuaia της Αργεντινής με τα πόδια, διανύοντας ολόκληρο το μήκος του κατοικημένου κόσμου.