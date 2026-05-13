Προετοιμάζεται η «Roig Arena» για το τζάμπολ του Game 5 μεταξύ Βαλένθια και Παναθηναϊκού. Τι ετοίμασαν οι άνθρωποι της ισπανικής ομάδας.

Σε ρυθμούς Game 5 «ζουν και αναπνέουν» στη Βαλένθια καθώς οι γηπεδούχοι έχουν ήδη ετοιμάσει ειδικές καταστάσεις για τους 16.000 φίλους της ισπανικής ομάδας.

Συγκεκριμένα έχουν μοιραστεί σε όλες τις θέσεις πορτοκαλί μπλουζάκια, όπου διακρίνεται η φιγούρα του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Επίσης αναγράφεται ότι «θα είναι μακρύς ο δρόμος» θέλοντας να τονίσουν και τον μεγάλο βαθμό δυσκολίας που κρύβει η αναμέτρηση στην Βαλένθια.

Στο ποστάρισμά της, η ισπανική ομάδα κάλεσε τους φιλάθλους να βρεθούν από νωρίς στη «Roig Arena» προκειμένου να ντυθούν στα πορτοκαλί ενώ εξήγησε ότι θα πάρουν μπλουζάκια και όλοι παρακολουθήσουν την αναμέτρηση από το αμφιθέατρο.