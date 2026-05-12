Eurovision 2026: Αποθέωση για τον Ακύλα και το «Ferto» στον Α’ ημιτελικό

Ο Ακύλας εντυπωσίασε με το «Ferto» στον Α’ ημιτελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη, γνωρίζοντας την αποθέωση από κοινό και social media.

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ακύλας στον Α’ ημιτελικό του διαγωνισμού τραγουδιού Eurovision 2026, ξεσηκώνοντας το κοινό στο Wiener Stadthalle με το τραγούδι «Ferto».

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας ανέβηκε στη σκηνή τέταρτος στη σειρά εμφάνισης, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, με την εμφάνισή του να αποσπά ιδιαίτερα θετικά σχόλια τόσο από τους θεατές στην αρένα όσο και από τους χρήστες στα social media.

Το «Ferto» απέσπασε θερμό χειροκρότημα, ενώ ο Ακύλας επιβεβαίωσε τον τίτλο του ως ένα από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, καθώς παραμένει ψηλά στις στοιχηματικές εκτιμήσεις για την τελική νίκη.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε και η εμφάνιση της Βίκυ Λέανδρος, η οποία ερμήνευσε το διαχρονικό «L'amour est bleu». Η σπουδαία καλλιτέχνιδα είχε εκπροσωπήσει το Λουξεμβούργο στη Eurovision του 1967 με το ίδιο τραγούδι, ενώ το 1972 κατέκτησε την πρώτη θέση για τη χώρα με το «Après toi».

Στον πρώτο ημιτελικό συμμετείχαν συνολικά 17 χώρες: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία και Σερβία.

Οι δέκα χώρες που θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό αναμένεται να ανακοινωθούν με τυχαία σειρά, όπως προβλέπει η διαδικασία της διοργάνωσης.

This is the sweetest thing I've seen so far at the Eurovision Song Contest. Congratulations neighbor. #eurovision #eurovisiongr pic.twitter.com/IjhUThpgMV — Wogerdo (@wogerdo) May 12, 2026

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ