Ηλιούπολη: Έκκληση του υπουργείου Παιδείας μετά την τραγωδία με τις δύο 17χρονες

Σε συναγερμό το υπουργείο Παιδείας μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη με μία νεκρή και μία σοβαρά τραυματισμένη 17χρονη. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στο σχολείο τους.

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην κοινωνία η τραγωδία στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες μαθήτριες έπεσαν από ταράτσα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, την ώρα που το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενεργοποίησε άμεσα μηχανισμό ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για τη σχολική κοινότητα των δύο κοριτσιών.

Παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικό κλιμάκιο με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς από το ΚΕΔΑΣΥ αναμένεται να μεταβεί στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη, προκειμένου να στηρίξει μαθητές, εκπαιδευτικούς και οικογένειες που έχουν επηρεαστεί από το τραγικό γεγονός.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων και ψυχολογικής υποστήριξης.

Παράλληλα, το υπουργείο απηύθυνε έκκληση προς όλους για υπεύθυνη και προσεκτική διαχείριση της υπόθεσης, ζητώντας να υπάρξει σεβασμός απέναντι στις οικογένειες των παιδιών και στη σχολική κοινότητα.

Η κατάσταση της δεύτερης 17χρονης

Η μία από τις δύο ανήλικες υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο νοσοκομείο μετέβη άμεσα και ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, έπειτα από συνεννόηση με την υπουργό Σοφία Ζαχαράκη, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της μαθήτριας και συντονισμός με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι η προστασία της ψυχικής υγείας των μαθητών και η στήριξη των οικογενειών και της εκπαιδευτικής κοινότητας αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα τις δύσκολες αυτές ώρες.

