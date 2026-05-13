Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Κλασικού Αθλητισμού: Για τον Άγιο Κοσμά, το ΟΑΚΑ, τι ζητά από την Πολιτεία

O Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Κλασικού Αθλητισμού (ΣΕΠΚΑ) με ανακοίνωσή του ζητά από την Πολιτεία να δώσει λύσεις στις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά, όπως και να προχωρήσει στην αδειοδότηση για τέλεση αγώνων στο Κ1 και Κ2 στο ΟΑΚΑ.

Μετά την ολοκλήρωση και των Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Κλασικού Αθλητισμού (ΣΕΠΚΑ) με ανακοίνωσή του αναφέρεται στην εικόνα εγκατάλειψης που βρίσκεται το στάδιο στις εγκαταστάσεις του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά.

Οι Έλληνες προπονητές εστίασαν στην εικόνα απαξίωσης απέναντι στους αθλητές, τους προπονητές, καθώς και στο πρόβλημα μη χρήσης για αγώνες των ανακαινισμένων γηπέδων Κ1 και Κ2 στο ΟΑΚΑ, καθώς δεν διαθέτουν τη σχετική άδεια, γιατί άραγε;

«Η εξέλιξη αυτή στερεί από τον ελληνικό στίβο μία από τις σημαντικότερες προπονητικές και αγωνιστικές υποδομές της χώρας, τόσο για τη διοργάνωση αγώνων όσο και για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των αθλητών» σημειώνεται από την πλευρά του ΣΕΠΚΑ, ενώ παράλληλα ζητείται από την Πολιτεία να προχωρήσει σε λύσεις τόσο στο Ελληνικό, όσο και στο ΟΑΚΑ.

H ανακοίνωση του ΣΕΠΚΑ

«Με την ολοκλήρωση των διασυλλογικών πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών, στα οποία συμμετείχαν σχεδόν πέντε χιλιάδες αθλητές και αθλήτριες, αναδείχθηκε με τον πλέον σαφή τρόπο το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικός στίβος ως προς τις διαθέσιμες αθλητικές υποδομές.

Οι αγώνες των δυο πολυπληθέστερων εκ των δώδεκα ομίλων ανά την Επικράτεια, διεξήχθησαν στις υπολειπόμενες εγκαταστάσεις του EAKN Αγίου Κοσμά, οι οποίες βρίσκονται πλέον εντός του εργοταξίου της μεγάλης ανάπλασης του Ελληνικού.

Η εικόνα που παρουσιάστηκε, εν μέσω έργων, σκόνης κι εγκατάλειψης, με τόσα προβλήματα μεταξύ άλλων σε πρόσβαση και παραμονή, σε τουαλέτες, ακόμα και στην εύρεση νερού, ήταν τουλάχιστον απαξιωτική για τους φίλους του κλασικού και όχι μόνο Αθλητισμού κι απέχει δραματικά από τις ανάγκες και τις προσδοκίες αθλητών, προπονητών, σωματείων οι οποίοι καθημερινά εργάζονται με συνέπεια και αφοσίωση για την ανάπτυξη του αθλήματος.

Παρά τις δεσμεύσεις που έχουν διατυπωθεί, η Πολιτεία δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει και παραδώσει τις νέες εγκαταστάσεις στίβου στο Ελληνικό, ώστε να μπορούν να φιλοξενούνται με ασφάλεια και επάρκεια τόσο οι επίσημοι αγώνες όσο και οι καθημερινές προπονήσεις, που αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση και εξέλιξη του αθλήματός μας. Μάλιστα δεν φαίνεται να υπάρχει καν βοηθητικός χώρος προθέρμανσης και προπόνησης ώστε να υποστηρίξει αγωνιστικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, δεν έχει εξασφαλιστεί η αντικατάσταση του κλειστού προπονητηρίου που λειτουργεί σήμερα στον Άγιο Κοσμά -και είναι ζωτικής σημασίας- με αντίστοιχη σύγχρονη υποδομή.

Την ίδια στιγμή, ούτε οι εγκαταστάσεις στα βοηθητικά του Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια διεξαγωγής αγώνων, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες διαδικασίες αδειοδότησης. Η εξέλιξη αυτή στερεί από τον ελληνικό στίβο μία από τις σημαντικότερες προπονητικές και αγωνιστικές υποδομές της χώρας, τόσο για τη διοργάνωση αγώνων όσο και για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των αθλητών.

Η σημερινή κατάσταση προκαλεί εύλογη ανησυχία στην αθλητική κοινότητα και αναδεικνύει την ανάγκη για άμεσο και ουσιαστικό σχεδιασμό. Ο ελληνικός στίβος δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί υπό συνθήκες αβεβαιότητας και ελλιπών υποδομών.



Καλούμε την Πολιτεία να προχωρήσει, χωρίς άλλη καθυστέρηση

Στην ολοκλήρωση και παράδοση των νέων εγκαταστάσεων στίβου στο Ελληνικό

Στην κατασκευή και λειτουργία σύγχρονου κλειστού προπονητηρίου

Στην ολοκλήρωση της αδειοδότησης των εγκαταστάσεων στα βοηθητικά του Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών

Στη διασφάλιση κατάλληλων και ασφαλών χώρων για αγώνες και προπονήσεις.

Οι αθλητές, οι προπονητές και τα σωματεία του στίβου αξίζουν εγκαταστάσεις σύγχρονες, λειτουργικές και πλήρως αδειοδοτημένες, αντάξιες της προσπάθειας, της ιστορίας και της προσφοράς του ελληνικού στίβου στον αθλητισμό της χώρας».

Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Κλασικού Αθλητισμού

