Όπως αναφέρει η Gazzetta dello Sport, οι άνθρωποι της Κόμο έχουν βγει στην αγορά για Ιταλούς ποδοσφαιριστές.

Μπορεί να μην γνωρίζει ακόμα τη διοργάνωση, ωστόσο η Κόμο έχει σφραγίσει το πρώτο ευρωπαϊκό εισιτήριο της ιστορίας της για τη νέα σεζόν, κάτι που φέρνει και συγκεκριμένες ανάγκες όσον αφορά στη στελέχωση του ρόστερ.

Η στελέχωση αυτή πάντως δεν αφορά μονάχα την ενίσχυση της ποιότητας των παικτών του συλλόγου, αλλά και την ενίσχυση του ιταλικού στοιχείου! Με τις ομάδες να είναι υποχρεωμένες να έχουν τουλάχιστον οκτώ γηγενείς ποδοσφαιριστές στην ευρωπαϊκή τους λίστα, η Κόμο ψάχνει Ιταλούς, με την Gazzetta dello Sport να αναφέρει πως ο Καμπιάσο της Γιουβέντους είναι ο διακαής πόθος, αν και αποτελεί δύσκολη περίπτωση - με τους Μπιανκονέρι να είναι πιθανό να τον παραχωρήσουν σε περίπτωση που δεν βγουν στο Champions League.

Από εκεί και πέρα, στη λίστα φέρονται να βρίσκονται και οι Καμπιάγκι (Μπολόνια), Παρίσι (Φιορεντίνα), Πελεγκρίνι (Λάτσιο) και Βεντουρίνο (Ρόμα). Όσον αφορά στην τωρινή κατάσταση του ρόστερ δε, με μια ματιά στο Transfermarkt βρίσκει κανείς μονάχα δύο Ιταλούς, αμφότερους ρεζέρβες...