Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε πλοίο ανοιχτά της Αστυπάλαιας - Άμεση απάντηση από τη φρεγάτα «Αδρίας»

Τουρκική πυραυλάκατος κάλεσε μέσω ασυρμάτου το Ocean Link να αποχωρήσει από περιοχή ανατολικά της Αστυπάλαιας, με την ελληνική φρεγάτα «Αδρίας» να παρεμβαίνει άμεσα.

Νέο περιστατικό έντασης στο Αιγαίο σημειώθηκε ανοιχτά της Αστυπάλαιας, όταν τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε μέσω ασυρμάτου το πλοίο Ocean Link, το οποίο εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίων οπτικών ινών στην περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και Κω. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πλοίο βρισκόταν περίπου 7 ναυτικά μίλια ανατολικά, ή βορειοανατολικά, της Αστυπάλαιας, σε περιοχή όπου είχε λάβει τις απαραίτητες άδειες από τις ελληνικές αρχές.

Η τουρκική πυραυλάκατος φέρεται να επικοινώνησε με το Ocean Link και να υποστήριξε ότι το πλοίο βρισκόταν σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας, ζητώντας του να αποχωρήσει. Το περιστατικό δεν είχε συνέχεια, καθώς στην περιοχή έπλεε η ελληνική φρεγάτα «Αδρίας», η οποία παρενέβη άμεσα και απάντησε στο τουρκικό πολεμικό πλοίο.

Η παρέμβαση της φρεγάτας «Αδρίας»

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ελληνική φρεγάτα εξέπεμψε το αντίστροφο μήνυμα προς την τουρκική πυραυλάκατο, ξεκαθαρίζοντας ότι το Ocean Link εκτελεί εργασίες νόμιμα και ότι η περιοχή δεν βρίσκεται υπό τουρκική δικαιοδοσία. Μετά την ελληνική αντίδραση, το επεισόδιο έληξε και το πλοίο συνέχισε κανονικά τις εργασίες του.

Το Ocean Link είχε ξεκινήσει τις υποθαλάσσιες εργασίες με βάση NAVTEX και σχετικές άδειες των ελληνικών αρχών, στο πλαίσιο του έργου «SEA-SPINE: High Speed Submarine Backbone for islands in the Aegean Sea». Πρόκειται για έργο που αφορά την πόντιση καλωδίων οπτικών ινών και την ενίσχυση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών σε νησιά του Αιγαίου, με στόχο μεγαλύτερη ταχύτητα, καλύτερη διασύνδεση και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των δικτύων.

Το επεισόδιο καταγράφεται σε μια περίοδο που η Άγκυρα επαναφέρει με ένταση τη ρητορική της «Γαλάζιας Πατρίδας». Στην Τουρκία αναμένεται να συζητηθεί νομοσχέδιο που επιχειρεί να ενσωματώσει σε θεσμικό επίπεδο τις τουρκικές αξιώσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, με αμφισβητήσεις που αφορούν θαλάσσιες ζώνες, δικαιώματα παρέμβασης και την παράνομη λογική του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Για την Αθήνα, το περιστατικό επιβεβαιώνει ότι η Τουρκία εξακολουθεί να δοκιμάζει όρια στο πεδίο, ακόμη και σε εργασίες που αφορούν τεχνικά έργα υποδομής. Η ελληνική πλευρά επιμένει ότι όλες οι ενέργειες γίνονται με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ενώ θεωρεί ότι τέτοιες κινήσεις δεν μπορούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα.

Το ουσιαστικό στοιχείο, πάντως, είναι ότι η παρενόχληση δεν ανέκοψε τις εργασίες του Ocean Link. Η παρουσία της φρεγάτας «Αδρίας» λειτούργησε αποτρεπτικά, το μήνυμα δόθηκε άμεσα και το πλοίο συνέχισε την πόντιση των καλωδίων.

