Τόπο στα νιάτα ετοιμάζεται να δώσει η Ιταλία στο φιλικό με την Ελλάδα, καθώς η «Gazzetta Dello Sport» αναμένει αρκετές κλήσεις παικτών από την Κ-21.

Αντί για τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, η Ιταλία θα ταξιδέψει στην Κρήτη στις αρχές Ιουνίου στα πλαίσια φιλικού αγώνα απέναντι στην Ελλάδα. Η Σκουάντρα Ατζούρα απέτυχε για τρίτη συνεχόμενη φορά να προκριθεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και η πρώτη προσπάθεια ανασυγκρότησης θα ξεκινήσει στις 7 Ιουνίου απέναντι στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Η «Gazzetta Dello Sport» ωστόσο κάνει λόγο για.... νέο αίμα στις τάξεις των Ιταλών. Η δημοφιλής εφημερίδα τονίζει πως ο νέος προπονητής των Ιταλών, Σίλβιο Μπαλντίνι, θα δώσει ευκαιρίες σε αρκετούς ποδοσφαιριστές της Κ-21, κάνοντας χώρο για νέα πρόσωπα στην εθνική.

Παλέστρα, Πισίλι και Εσπόζιτο θεωρούνται δεδομένοι για την αποστολή, αλλά δεν είναι οι μόνοι. Ρουγκέρι, Σκαλβίνι, Ρίτσι και Κάσαντεϊ έχουν με τη σειρά τους αρκετές πιθανότητες να μπουν στο αεροπλάνο για Κρήτη, μαζί με κάποιους πιο έμπειρους παίκτες του ρόστερ, όπως ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα.

Οι κλήσεις πρόκειται να ανακοινωθούν στις 25 Μαΐου, σε μια λίστα που θα εμπεριέχει 25 με 26 ποδοσφαιριστές. Πριν από το φιλικό με την Ελλάδα στο Ηράκλειο πάντως, η Ιταλία θα φιλοξενηθεί από το Λουξεμβούργο στις 3 Ιουνίου.