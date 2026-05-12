«Μαμά και μπαμπά, αυτός ο κόσμος...»: Λυγίζει και ατσάλι το σημείωμα της 17χρονης νεκρής στην Ηλιούπολη

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τη βουτιά του θανάτου δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Μία εξ αυτών και το σημείωμα που άφησε η κοπέλα που είναι νεκρή.

Συγκλονίζει το περιεχόμενο του σημειώματος που άφησε η 17χρονη, η οποία έχασε τη ζωή της πέφτοντας από την ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η φίλη της μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ και είναι σε κρίσιμη κατάσταση

Ακολουθεί το -κατά προσέγγιση- περιεχόμενο του σημειώματος (όχι αυτούσιο), όπως το παρουσίασε η εκπομπή του MEGA, Live News.

«Μαμά και μπαμπά, τρία χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω κάτι θετικό. Μαμά και μπαμπά δεν θέλω να ζω πια. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για εμένα».

To ιατρικό ανακοινωθέν

«Σήμερα και ώρα 12.30 και 12.32 μεσημβρινή, ακριβώς, προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου μας δύο νεαρά ημεδαπά κορίτσια, αμφότερα 16 ετών. Ακαριαίως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου και υποβλήθησαν σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και απεικονιστικών εξετάσεων.

Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπισή της. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και, συγκεκριμένα, το ΚΑΤ. Η δεύτερη, η οποία προσήλθε σε ανακοπή, παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς, δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στις οικογένειες παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια».

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ