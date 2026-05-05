Η D.Franklin και το PlayStation® ενώνουν τις δυνάμεις τους για να παρουσιάσουν μια νέα limited-edition συλλογή γυαλιών ηλίου, εμπνευσμένη από το βιντεοπαιχνίδι Saros

Το μοντέλο αντλεί έμπνευση από το νέο, αποκλειστικό τίτλο για το PlayStation®5 Saros, η ιστορία του οποίου εστιάζει στις ηλιακές εκλείψεις.

Η Sony Interactive Entertainment και το ισπανικό brand μόδας D.Franklin ανακοίνωσαν σήμερα τη συνεργασία τους με αφορμή την κυκλοφορία του Saros, του νέου αποκλειστικού τίτλου για το PlayStation®5 (PS5®). Τα γυαλιά ηλίου θα είναι διαθέσιμα προς πώληση από τις 10 Μαΐου, αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας της D.Franklin.

Αυτή η συνεργασία, που συνδυάζει τον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών με τις urban τάσεις της μόδας, παίρνει μορφή με ένα limited-edition design piece. Το εγχείρημα αντλεί έμπνευση από τη σημασία του ήλιου και των ηλιακών εκλείψεων στην αφήγηση του Saros, ενσωματώνοντας καινοτόμα τεχνολογικά στοιχεία που αναπτύχθηκαν από την ομάδα της D.Franklin. Τα γυαλιά ηλίου διαθέτουν τεχνολογία Blue Light Photochromic, ένα φίλτρο που προστατεύει από την έκθεση στην οθόνη, ενώ παράλληλα επιτρέπει στους φακούς να αντιδρούν στις συνθήκες φωτισμού — γίνονται πιο σκοτεινά ή φωτεινά ανάλογα με την ένταση του ηλιακού φωτός.

Με φόντο τον μυστηριώδη πλανήτη Carcosa, το Saros προσφέρει μια εμπειρία όπου οι αστρονομικοί κύκλοι είναι στο επίκεντρο τόσο της αφήγησης όσο και του gameplay. Η ατμόσφαιρα του παιχνιδιού καθορίζεται από τη συνεχή επίδραση των ηλιακών εκλείψεων, ένα φαινόμενο που εξελίσσεται σε βασικό μηχανισμό του gameplay. Όταν ο ήλιος σκοτεινιάζει, η δυσκολία των μαχών αυξάνεται δραματικά, αναγκάζοντας τους παίκτες να προσαρμοστούν σε ένα πιο εχθρικό και απαιτητικό περιβάλλον.

Αυτή η αντίθεση μεταξύ φωτός και σκοταδιού, ένα βασικό στοιχείο της εμπειρίας του Saros, αποτέλεσε τη δημιουργική έμπνευση πίσω από τη συνεργασία με τη D.Franklin. Ο σχεδιασμός του προϊόντος μεταφέρει αυτή την αντίθεση στον πραγματικό κόσμο, αντανακλώντας την επίδραση ενός πλανήτη που κυριαρχείται από τις εκλείψεις και δημιουργώντας έναν άμεσο σύνδεσμο μεταξύ αφήγησης και χρησιμότητας.

«Στόχος μας ήταν να αποτυπώσουμε τη δυαδικότητα φωτός-σκότους του παιχνιδιού σε ένα μόνο προϊόν. Χάρη στην τεχνολογία Blue Light Photochromic, τα γυαλιά ηλίου “βιώνουν” τη δική τους έκλειψη, αντιδρώντας στο περιβάλλον ακριβώς όπως κάνει και ο παίκτης. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο προστατεύουμε τα μάτια από την έκθεση στην οθόνη, αλλά προσφέρουμε και ένα δυναμικό αξεσουάρ που προσαρμόζεται αυτόματα σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού», εξηγεί ο Daniel Esquitino, Chief Product Officer, D.Franklin.

«Στο PlayStation, αναζητούμε συνεχώς συνεργασίες που προσδίδουν επιπλέον νόημα στα έργα μας, συνδέοντας τον κόσμο του gaming με άλλους δημιουργικούς τομείς, όπως η μόδα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ομάδα της D.Franklin διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός πρωτότυπου προϊόντος εμπνευσμένου από τους βασικούς μηχανισμούς του Saros. Έργα όπως αυτό επιτρέπουν στο παιχνίδι να ξεπεράσει τα όρια του ίδιου του μέσου και δίνουν τη δυνατότητα στους fans να το βιώσουν με νέους τρόπους», δηλώνει η Cristina Infante, Brand & Marketing Senior Manager, Sony Interactive Entertainment Spain.

Τα limited-edition photochromic γυαλιά ηλίου Saros, διατίθενται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας της D.Franklin, ενώ θα είναι διαθέσιμα και στην Πορτογαλία, την Ιταλία, την Κροατία και την Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://gr.dfranklincreation.com/products/ultra-light-sq-low-full-photochromic-grey-grey-

sarosxps-edition