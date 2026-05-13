Κροατία: Νεαρή συνελήφθη για επίθεση σε Φιλιππινέζο μετά από viral βίντεο

Το βίντεο από την επίθεση σε πολίτη των Φιλιππίνων στην Ίλιτσα του Ζάγκρεμπ προκάλεσε αντιδράσεις στην Κροατία, με την αστυνομία να συλλαμβάνει τη νεαρή γυναίκα.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κροατία βίντεο που δείχνει νεαρή γυναίκα να επιτίθεται με γροθιές και κλωτσιές σε άνδρα από τις Φιλιππίνες, στο κέντρο του Ζάγκρεμπ. Το περιστατικό σημειώθηκε στην Ίλιτσα, έναν από τους πιο γνωστούς δρόμους της κροατικής πρωτεύουσας, κοντά στην πλατεία Μπαν Γέλατσιτς, και η εικόνα διαδόθηκε γρήγορα στα social media.

Στο βίντεο η γυναίκα φαίνεται να χτυπά επανειλημμένα τον άνδρα, ενώ ακούγεται να του φωνάζει και να τον βρίζει. Σύμφωνα με κροατικά μέσα, ο άνδρας δεν φαίνεται να ανταποδίδει τα χτυπήματα, ενώ σε κάποια στιγμή του πέφτει το κινητό τηλέφωνο από το χέρι. Παρά την ένταση της επίθεσης, αρκετοί περαστικοί παρακολουθούν χωρίς να επεμβαίνουν άμεσα, γεγονός που προκάλεσε επίσης έντονη συζήτηση στην Κροατία.

Η νεαρή συνελήφθη από την αστυνομία

Το Dnevnik.hr μετέδωσε ότι η κοπέλα που φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση συνελήφθη την Τρίτη, κάτι που επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία του Ζάγκρεμπ. Αρχικά, σε αναρτήσεις και σχόλια στα social media κυκλοφόρησε ο ισχυρισμός ότι ο άνδρας είχε προσπαθήσει να της κλέψει την τσάντα, όμως αυτή η εκδοχή δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ως τελικό συμπέρασμα της έρευνας.

Ο ίδιος ο άνδρας, μιλώντας στο Dnevnik.hr, παρουσίασε διαφορετική εικόνα για το περιστατικό. Όπως είπε, όλα συνέβησαν περίπου στις 3 τα ξημερώματα της 2ας Μαΐου, όταν επέστρεφε με τα πόδια στο κατάλυμά του μετά από έξοδο. Υποστήριξε ότι η γυναίκα έτρεξε ξαφνικά προς το μέρος του, τον χτύπησε με τσάντα στο πρόσωπο και στη συνέχεια άρχισε να του επιτίθεται, χωρίς ο ίδιος να καταλαβαίνει τον λόγο.

Ο άνδρας ανέφερε ότι μετά την επίθεση απομακρύνθηκε από το σημείο, επειδή φοβήθηκε πως οι δράστες μπορεί να επιστρέψουν. Είπε ακόμη ότι δεν γνώριζε τον τοπικό αριθμό έκτακτης ανάγκης στην Κροατία και ζήτησε βοήθεια από φίλη του. Η αστυνομία πήγε αργότερα στο κατάλυμά του, ενώ ο ίδιος μεταφέρθηκε και σε νοσοκομείο, αλλά υποστήριξε ότι αποχώρησε έπειτα από αναμονή χωρίς να εξεταστεί.

Ο Φιλιππινέζος αρνείται τις κατηγορίες

Σύμφωνα με την περιγραφή του, από την επίθεση είχε μελανιά γύρω από το μάτι, πρήξιμο και μώλωπες στο πρόσωπο, ενώ πονούσε και στο σώμα. Ο ίδιος δήλωσε ότι σκοπεύει να επιστρέψει στην Κροατία για να καταθέσει επίσημη μήνυση, μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο.

Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι προσπάθησε να κλέψει τσάντα ή ότι συμπεριφέρθηκε ανάρμοστα σε γυναίκες που εμπλέκονταν στο περιστατικό. Όπως είπε, ζει και εργάζεται τα τελευταία δέκα χρόνια στο Ντουμπάι, όπου έχει δική του επιχείρηση, ενώ χαρακτήρισε τις σχετικές κατηγορίες ψευδείς.

