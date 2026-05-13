Original 21: «Η Βασίλισσα μας χρειάζεται, το ματς με τον Άρη δεν είναι απλά ένα ακόμα παιχνίδι»

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη (14/05, 19:00 LIVE από το Gazzetta), με τους φίλους της «Ένωσης» να στέλνουν μήνυμα ενόψει της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ έκαναν κάλεσμα σε όλους τους φιλάθλους της, να βρεθούν στη SUNEL Arena, έτσι ώστε να στηρίξουν από κοντά την προσπάθειας της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα, μετά τον χαμένο τελικό στην Μπανταλόνα κόντρα στη Ρίτας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η δική μας πορεία πέρασε πιο πολύ από στιγμές δύσκολες, από δρόμους για λίγους, από βραδιές λύπης και απογοήτευσης. Αυτά όλα μάς έκαναν αλύγιστους, μάς ατσάλωσαν και η στήριξή μας πολλαπλασιάζεται όταν η ΑΕΚΑΡΑ μάς χρειάζεται κοντά της , λίγο παραπάνω..

Αύριο για όλους οι δρόμοι οδηγούν στα κιτρινόμαυρα Α.Λιόσια. Η Βασίλισσα μας χρειάζεται. Το ματς με τον Άρη (19.00) δεν είναι απλά ένα ακόμα παιχνίδι. Είναι το ευχαριστώ για την μαγική χρονιά που ζήσαμε.

Γιατί η κάθε φορά ήταν ιεροτελεστία, με super θέαμα, με κατάθεση ψυχής και αγωνιστικό μπούλιγκ. Δεν θα αφήσουμε 5,5 λεπτά να σβήσουν ότι ζήσαμε φέτος. Ποτέ μας δεν ακολουθούσαμε τις χαρές και τα πανηγύρια. Πάντα στο αντίθετο ρεύμα, με στήριξη όπου χρειαζόταν. Οπως τώρα.

Η ORIGINAL 21 καλεί ΟΛΟΝ τον κόσμο της ΑΕΚΑΡΑΣ αύριο Πέμπτη στις 19.00 στο κλειστό των Λιοσίων να αποθεώσει την αρμάδα του Σάκοτα, να σταθεί δίπλα στον Αγγελόπουλο, στον Γκρέι, στον Κατσίβελη, στον Φίζελ. Θα έρθουν και άλλες Μπανταλόνες και άλλα final four. Αγαπάμε περισσότερο σε στιγμές δύσκολες. Στηρίζουμε πιο δυνατά όταν η ΑΕΚΑΡΑ μάς χρειάζεται.

ΟΛΟΙ ΛΙΟΣΙΑ !»

