Pragmata: Όλοι οι τρόποι με τους οποίους το Shelter επεκτείνει το gameplay και την ιστορία

Το Pragmata κυκλοφορεί για PS5 στις 17 Απριλίου.

Το Cradle, μια τεράστια σεληνιακή βάση που χρησιμεύει ως σκηνικό για το παιχνίδι χάκερ Pragmata σε τρίτο πρόσωπο, είναι ένα επικίνδυνο μέρος. Σέρνεται με φονικά ρομπότ, που συχνά εμφανίζονται χωρίς προειδοποίηση καθώς εξερευνάτε τις πολλές εγκαταστάσεις και τα περάσματα του. Ευτυχώς, υπάρχει το Shelter, μια κρυμμένη τοποθεσία που παρέχει ένα μέρος όπου μπορείτε να χτίσετε το οπλοστάσιό σας, να αναπληρώσετε τον εξοπλισμό σας, να θεραπευτείτε και να κάνετε ένα διάλειμμα.

Το Shelter είναι κάτι περισσότερο από ένα μέρος για προετοιμασία - είναι επίσης το μέρος όπου μπορείτε να χτίσετε τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του πρωταγωνιστή Hugh και της Diana, ενός ανδροειδούς με τη μορφή ενός νεαρού κοριτσιού που ανακαλύπτει στο Cradle. Ο δεσμός τους είναι η καρδιά του Pragmata, τόσο στο gameplay του με hacking και shooting όσο και στην αφήγησή του.

Η επέκταση του Shelter, η ενίσχυση των εγκαταστάσεών του και η κάνοντάς το λίγο πιο οικείο είναι ένα μεγάλο μέρος του gameplay του Pragmata. Εδώ είναι όλα όσα θα θέλετε να μάθετε για το σπίτι σας στη σελήνη.

