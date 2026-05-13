Η τρίτη θέση κρύβει πολλές παγίδες!

Ο Ανδρέας Δημάτος κάνει τη σύγκριση ανάμεσα στο εισιτήριο του δεύτερου στο League Path του Champions League και σε αυτό του τρίτου στα προκριματικά του Europa League, που ειδικά εφέτος έχουν πολλές ιδιαιτερότητες και υψηλό βαθμό δυσκολίας

Η δεύτερη και η τρίτη θέση της Super League είναι πλέον το επίδικο του εφετινού πρωταθλήματος μαζί με τη μάχη της παραμονής και το ερώτημα είναι πόσο πιο σημαντικό ή πόσο διαφορετικό είναι για τον ΠΑΟΚ ή τον Ολυμπιακό το δεύτερο ελληνικό εισιτήριο για το Champions League (πίσω από το πρώτο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ) σε σχέση με το δεύτερο εισιτήριο για το Europa League (πίσω από το προνομιούχο του Κυπελλούχου ΟΦΗ);



Με απλά λόγια πόσο διαφέρει από πλευράς ευρωπαϊκού εισιτηρίου η δεύτερη από την τρίτη θέση, που θα διεκδικήσουν απόψε και την Κυριακή ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με δεδομένα πλέον πρώτη την ΑΕΚ και τέταρτο τον Παναθηναϊκό;



Οκ… Η μία διαφορά και η μία ομοιότητα είναι δεδομένη.

Ο δεύτερος παίρνει εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League με την ελπίδα όσο κι αν είναι πολύ δύσκολο να κάνει τρεις προκρίσεις και να βρεθεί στη League Phase του Champions League, ενώ ο τρίτος έχει να κάνει τρεις προκρίσεις στα προκριματικά για να βρεθεί στη League Phase του Europa League…

H δεύτερη… υποδιαφορά είναι ότι ο δεύτερος έχει μαξιλαράκι δύο αποκλεισμών στους τρεις προκριματικούς για να εξασφαλίσει μίνιμουμ το Conference League, ενώ ο τρίτος πρέπει να κάνει δύο στις τρεις προκρίσεις για να μην χάσει την Ευρώπη και να εξασφαλίσει συμμετοχή σε League Phase.

H ομοιότητα έχει να κάνει με το καλεντάρι και τους προκριματικούς. Και ο δεύτερος και ο τρίτος θα ξεκινήσουν τις επίσημες υποχρεώσεις τους την ίδια εβδομάδα (21/22/23 Ιουλίου) και οι δύο ομάδες θα πληροφορηθούν αντίπαλο στις 17 Ιουνίου στη Νιόν στο επίσημο kick off της νέας ευρωπαϊκής σεζόν. Και οι δύο ξεκινούν από τον δεύτερο προκριματικό και οι δύο έχουν τρεις προκριματικούς γύρους μπροστά τους.

Τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα για τον δεύτερο



Πάμε τώρα στα πιο… ψαγμένα πλεονεκτήματα του εισιτηρίου στα προκριματικά του Champions League (League Path), που δίνει η δεύτερη θέση του πρωταθλήματος.

To σημαντικότερο, ακόμα κι αν δεν οδηγήσει ποτέ τον δεύτερο της ελληνικής λίγκας στη League Phase του Champions League, είναι ότι η πρώτη πρόκριση, από τον δεύτερο προκριματικό στον τρίτο σημαίνει αυτόματη εξασφάλιση ευρωπαϊκής συμμετοχής μέχρι τα τέλη Γενάρη! Σημαίνει ότι έχει επιτευχθεί ο μίνιμουμ στόχος συμμετοχής σε League Phase.



Σημαίνει πολύ απλά ότι o δεύτερος με πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών θα γνωρίζει από τις 28 ή 29 Ιουλίου ότι έχει μίνιμουμ εξασφαλισμένη συμμετοχή στη League Phase του Europa League, όταν ο τρίτος θα πρέπει να περιμένει μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Δεύτερο σημαντικό αβαντάζ του δεύτερου ελληνικού εισιτηρίου για το League Path του Champions League είναι ότι η εφετινή σύνθεση των 11 ομάδων, που θα διεκδικήσουν τα δύο εισιτήρια για τη League Phase, δεν είναι τόσο… βουνό όσο τα προηγούμενα χρόνια.

Και μπορεί να γίνει ακόμα πιο βατή αν υπάρξει rebalancing για το εισιτήριο του κατόχου του Europa League. Αν δηλαδή το εφετινό τρόπαιο κατακτήσει η Αστον Βίλα και ταυτόχρονα τερματίσει τέταρτη (όχι πέμπτη) στην Πρέμιερ Λιγκ. Γιατί σε αυτή την περίπτωση οι 11 διεκδικήτριες ομάδες θα γίνουν δέκα και η δεύτερη της Πορτογαλίας (Σπόρτινγκ ή Μπενφίκα) θα πάει απευθείας στη League Phase.



Το League Path του Champions League κρίνεται πιο βατό εφέτος γιατί με τα τωρινά δεδομένα η τρίτη ομάδα της Ολλανδίας δεν θα είναι κάποια από τις παραδοσιακές ποδοσφαιρικές δυνάμεις της χώρας (λογικά Τβέντε ή Ναϊμέγκεν και όχι Αγιαξ), γιατί στο Βέλγιο η Μπριζ έχει περάσει πρώτη και στέλνει στο League Path την Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ, ενώ υπάρχουν πιθανότητες η δεύτερη της Σκωτίας να μην είναι παραδοσιακά η Ρέιντζερς ή η Σέλτικ αλλά η Χαρτς, αν χάσει τελικά το πρωτάθλημα.

Μία τριάδα υποψήφιων αντιπάλων για ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακό στον β’ προκριματικό αποτελούμενη από Χαρτς (2η Σκωτίας), Στουρμ Γκρατς (2η Αυστρίας) και Γιαγκελόνια (2η Πολωνίας) μπορεί να είναι και πιο βατή από τους υποψήφιους αντίπαλους στον δεύτερο και σίγουρα στον τρίτο προκριματικό του Europa League, αν και θεωρητικά είναι υποδεέστερη διοργάνωση.



Για τον Ολυμπιακό έχει πρόσθετη αξία το γεγονός ότι αν υπάρξει rebalancing του κατόχου του Europa (με νικήτρια την Αστον Βίλα και τέταρτη στην Πρέμιερ) θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό του Champions League με εξασφαλισμένη τη συμμετοχή στη League Phase του Europa League, ενώ με τα τωρινά δεδομένα οι ερυθρόλευκοι θα είναι ισχυροί και στον τρίτο προκριματικό του Champions League με ό,τι αυτό σημαίνει.

Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να ελπίζει σε αυτόματη προαγωγή στον τρίτο προκριματικό και ελπίζει να είναι ισχυρός και στον τρίτο προκριματικό μόνο αν η Σέλτικ κατακτήσει το πρωτάθλημα Σκωτίας και του… έρθει στο League Path η Χαρτς!

Οι παγίδες των προκριματικών του Europa



Ως προς το εισιτήριο του τρίτου πρωταθλήματος για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League υπάρχει μία στάνταρ ιδιαιτερότητα με το νέο φορμάτ, που δεν είναι τόσο πολύ γνωστή και μία επιπρόσθετη εφετινή εξέλιξη που δημιουργεί μεγαλύτερες παγίδες στην όλη διαδικασία.

Στον τρίτο προκριματικό του Europa League δημιουργείται ξεχωριστό path για τις πρωταθλήτριες ομάδες, που αποκλείονται από τον δεύτερο προκριματικό του Champions League, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει κατά πολύ το όριο του συντελεστή και να γίνεται εξαιρετικά ανταγωνιστικό το περιβάλλον των ομάδων που εξαρχής είχαν εισιτήριο για το Europa, όπως ο τρίτος του ελληνικού πρωταθλήματος.



Αντίθετα τα πράγματα γίνονται πολύ πιο ευνοϊκά για τις ομάδες με υψηλό συντελεστή όπως ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ στα πλέι οφ, όπου η προκριματική διαδικασία ενοποιείται και μπαίνουν στην ίδια δεξαμενή όλες οι ομάδες.



Για να γίνει κατανοητό αυτό, αν ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, που έχουν χαμηλότερο συντελεστή, μετείχαν στα προκριματικά του Europa θα είχαμε το παράδοξο να ήταν ισχυροί στον δεύτερο προκριματικό (όχι σίγουρο), να ήταν σίγουρα ανίσχυροι στον τρίτο προκριματικό και μετά και πάλι ισχυροί στα πλέι οφ!

Επιπλέον η εξέλιξη σε σημαντικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με παραδοσιακές δυνάμεις τύπου Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία ή Καραμπάγκ στο Αζερμπαϊτζάν ή Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Ισραήλ ή Κοπεγχάγης στη Δανία να μένουν χωρίς πρωτάθλημα και άρα να μετακομίζουν στο Europa ανεβάζει πάρα πολύ την ανταγωνιστικότητα των προκριματικών της διοργάνωσης αυτό το καλοκαίρι.



Και αν στο δεύτερο προκριματικό τα πράγματα είναι… υπό έλεγχο, πώς θα βλέπατε ένα γκρουπ υποψήφιων αντιπάλων του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ (ισχυροί και οι δύο δεδομένα και στους τρεις γύρους) στον τρίτο προκριματικό του Europa League που με τα τωρινά δεδομένα θα περιλάμβανε ομάδες όπως η Καραμπάγκ, η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η Αντερλεχτ, η Στουρμ Γκρατς, η Πάφος και η Γιαγκελόνια, ομάδες που θα μπορούσαν να ήταν στους ισχυρούς των προκριματικών του Champions League;

Αντίθετα στα πλέι οφ όπου ενοποιείται η διαδικασία για τις 24 ομάδες που θα μετάσχουν, το όριο του συντελεστή για τους ισχυρούς αυτόματα πέφτει κατά πολύ και το γκρουπ των θεωρητικά ανίσχυρων περιλαμβάνει πολύ πιο βατούς σε θεωρητικό επίπεδο αντιπάλους.



Ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ μπορεί να χρειαστεί για παράδειγμα να αποκλείσουν την Αντερλεχτ ή την Καραμπάγκ στον τρίτο προκριματικό του Europa και στα πλέι οφ να κληρωθούν με την αποκλεισμένη από τον δεύτερο προκριματικό του Champions League Κλάκσβικ ή Φλόρα Ταλίν!

Σε κάθε περίπτωση πάντως η δυναμικότητα των ομάδων που θα μετάσχουν αυτό το καλοκαίρι στα προκριματικά του Europa League δεν αποκλείεται να είναι μεγαλύτερη και από τα προκριματικά του Champions League, ειδικά στο μονοπάτι των πρωταθλητών.



Αλλά ακόμα και ο τρίτος προκριματικός του League Path στο Champions League για Ολυμπιακό ή ΠΑΟΚ μπορεί να είναι ίδιας δυναμικότητας με τον τρίτο προκριματικό του Europa League, κάτι που δεν είναι και τόσο συνηθισμένο…