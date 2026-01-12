Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν φέρεται να σκέφτεται αλλαγές στην τεχνική ηγεσία μετά την ήττα στο Clasico, με τον Τσάμπι Αλόνσο να παραμένει κανονικά στο «τιμόνι» των Μαδριλένων.

Σε ένα Clasico που χάρισε για ακόμα μια φορά στιγμές μαγείας στο ουδέτερο μάτι, η Μπαρτσελόνα επικράτησε 3-2 επί της Ρεάλ Μαδρίτης σε έναν χορταστικό τελικό στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας και κατέκτησε το 16ο Super Cup της ιστορίας της.

Πρόκειται για ακόμα ένα «χτύπημα» που δέχονται οι Μερένγκες επί εποχής Τσάμπι Αλόνσο, οι οποίοι τους τελευταίους μήνες έπεσαν από την κορυφή της La Liga κι απώλεσαν το πρώτο τρόπαιο της φετινής σεζόν από τη μεγάλη τους αντίπαλο.

Στη Μαδρίτη δεν άργησε να διογκωθεί η αμφισβήτηση εις βάρος του Τσάμπι Αλόνσο, όμως φαίνεται ότι προς το παρόν ο Ισπανός τεχνικός μπορεί να θεωρεί ασφαλή τη θέση του στον πάγκο. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από το ρεπορτάζ του «Athletic», το οποίο αποκαλύπτει πως η διοίκηση της Ρεάλ δεν έχει σκοπό να απολύσει τον Αλόνσο, παρά την ήττα στο Clasico και την απώλεια του Super Cup Ισπανίας.

Σκοπός των Μερένγκες άλλωστε είναι να δώσουν πίστωση χρόνου στο πρότζεκτ του 44χρονου για όσο καιρό το επιτρέπουν τα αποτελέσματα, σε μια απόφαση βέβαια που εξέπληξε και προβλημάτισε ανθρώπους που ανήκουν στο περιβάλλον αρκετών ποδοσφαιριστών της Βασίλισσας.

Από την πλευρά του ο Βάσκος προπονητής έχει ζητήσει ενίσχυση από τη διοίκηση των Μερένγκες ώστε να μπορέσει να ανατρέψει την κατάσταση και να καλύψει κάποιες απουσίες μετά από τραυματισμούς, αλλά η απάντηση που έλαβε ήταν αρνητική.