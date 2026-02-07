Παιδιά με καρκίνο είχαν την ευκαιρία να βιώσουν μια ξεχωριστή εμπειρία στο «Καμπ Νόου», χάρη στη πρωτοβουλία της Μπαρτσελόνα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου.

Σε μια όμορφη κίνηση προχώρησε η Μπαρτσελόνα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού καρκίνου. Συγκεκριμένα 22 παιδιά που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε μορφή αυτής της ασθένειας, είχαν τη δυνατότητα να ζήσουν τη μαγεία στο σπίτι των Μπλαουγκράνα.

Στον σημερινό αγώνα κόντρα στη Μαγιόρκα, οι ποδοσφαιριστές βρήκαν στο γήπεδο συνοδευόμενοι με αυτά τα παιδιά, ενώ το ίδιο θα συμβεί και στον αγώνα της ποδοσφαιρικής ομάδας γυναικών κόντρα στην Έιμπαρ στο στάδιο «Γιόχαν Κρόιφ» στις 15 Φεβρουαρίου.

Με τη πρωτοβουλία αυτή, σήμερα αυτά τα μικρά παιδιά έζησαν μια μοναδική εμπειρία, καθώς είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα είδωλά τους και να ζήσουν τη μαγεία του «Καμπ Νόου» παρακολουθώντας έναν αγώνα σε ένα από τα πιο εμβληματικά στάδια του κόσμου. Η κίνηση αυτή του συλλόγου έδωσε τη δυνατότητα σε παιδιά που παλεύουν καθημερινά για τη ζωή τους, να ξεφύγουν από το περιβάλλον του νοσοκομείου, τις δύσκολες θεραπείες και το σκληρό πρόσωπο της αρρώστιας και να απολαύσουν ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι.

Η δράση αυτή ανήκει στο πρόγραμμα Pulseras Blaugranas με στόχο την βελτίωση της συναισθηματικής ευεξίας παιδιών και εφήβων με σοβαρές ασθένειες, μια δράση που δείχνει δίχως αμφιβολία την όμορφη πλευρά αθλητισμού.