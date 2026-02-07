Ούτε στο... ice hockey: Παίκτες στην Ισπανία «βούλιαζαν» στο χιόνι

Ένα ακραίο σκηνικό επικράτησε σε ματς τέταρτης κατηγορίας της Ισπανίας, καθώς αγώνας διεξήχθη με βαριά χιονόπτωση.

Απίστευτο σκηνικό εκτυλίχτηκε σε ματς τέταρτης κατηγορίας, καθώς ο αγώνας μεταξύ Ατλέτικο Αστόργα και Μπεργκαντίνιος διεξήχθη με έντονη χιονόπτωση. Την ίδια στιγμή εξαιτίας της κακοκαιρίας σε πολλές περιοχές της Ισπανίας, αναβλήθηκε το ματς της La Liga, Σεβίλλη - Τζιρόνα.

Από νωρίς σήμερα το χιόνι άρχισε να πλήττει την επαρχία Αστόργα της Ισπανίας και ενώ αρχικά είχαν σκεφτεί την αναβολή του αγώνα, τελικά το παιχνίδι διεξήχθη κανονικά με καθυστέρηση μόνο ενός τετάρτου. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media και έγινε viral, το στάδιο των γηπεδούχων, «Λα Εραγουδίνα» είναι καλυμμένο με χιόνι, ενώ η χιονόπτωση δεν σταμάτησε καθόλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Όπως είναι φυσικό, οι παίκτες έχαναν την ισορροπία τους, «βούλιαζαν» και γλιστρούσαν αρκετά εύκολα. Παρόλα αυτά η έντονη χιονόπτωση δεν πτόησε τις ομάδες που ολοκλήρωσαν τον αγώνα. Κάτω από αυτές τις αντίξοες συνθήκες, η ομάδα της Αστόργα χόρεψε...καλύτερα στο χιόνι και πήρε την νίκη με 3-0.