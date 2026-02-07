Τα χρήματα που επένδυσε ο Παναθηναϊκός στην πρώτη μεταγραφική περίοδο επί Ράφα Μπενίτεθ, οι αποχωρήσεις και ο στόχος της αποφόρτισης του ρόστερ.

Το χειμερινό μεταγραφικό «παζάρι» έφτασε στο τέλος του το βράδυ της 6ης του Φλεβάρη, με τον Παναθηναϊκό να ολοκληρώνει το πάρε-δώσε του στους 19 ποδοσφαιριστές, κινούμενος κοντά σε επίπεδα καλοκαιριού.

Κι αν υπήρχε παραπάνω χρόνος, είναι δεδομένο πως θα συνέβαιναν λίγες ακόμη προσθαφαιρέσεις, αφού οι «πράσινοι» π.χ. δεν κατάφεραν να αποκτήσουν ένα παίκτη που να πατάει στο «6-8», που ήταν από τους βασικούς τους στόχους ή να παραχωρήσουν κάποιους ποδοσφαιριστές που ήθελαν (π.χ. Βιλένα).

Φυσικά, αυτά που έγιναν μόνο λίγα δεν είναι αν αναλογιστεί κανείς πως υπήρχε ένας σχετικά «φρέσκος» προπονητής, ο Ράφα Μπενίτεθ (ήρθε τέλη Οκτωβρίου), ο οποίος έπρεπε να αξιολογήσει πρώτα το ρόστερ ενώ τα στελέχη που έτρεχαν τον μεταγραφικό σχεδιασμό, οι Κοτσόλης και Κορόνα ήρθαν στην ομάδα λίγες μέρες μετά από τον Ισπανό τεχνικό (μέσα Νοεμβρίου). Λιγό νωρίτερα απ' όλους αυτούς είχε πιάσει δουλειά στην ομάδα, ο σύμβουλος Φράνκο Μπαλντίνι, που έβαλε κι αυτός το... λιθαράκι του, τόσο στον ερχομό του προπονητή όσο και στο μεταγραφικό κομμάτι με τις κατευθύνσεις που έδινε.

Όπως καταλαβαίνουμε, αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε μέσα σε λίγους μήνες να δουλεύουν παράλληλα τόσο την ενίσχυση της ομάδας, όσο και την ελάφρυνση του ρόστερ της, αποστολή που ενείχε αρκετές δυσκολίες αν σκεφτεί κανείς τον αριθμό των ποδοσφαιριστών για τους οποίους μιλάμε, αλλά και το γεγονός πως υπήρχαν αρκετά παιχνίδια ενδιάμεσα.

Ο πιο δαπανηρός Γενάρης στην ιστορία του Παναθηναϊκού

Όταν ο Γιάννης Αλαφούζος αποφάσισε να κάνει μία μεγάλη οικονομική υπέρβαση για να φέρει το μεγαλύτερο προπονητικό όνομα που εργάστηκε ποτέ στην Ελλάδα, τον Ράφα Μπενίτεθ ήταν δεδομένο πως θα έκανε μία αντίστοιχη και στο κομμάτι των μεταγραφών για να τον «προικίσει» κι έτσι εκείνος να καταφέρει να συλλέξει όλα τα απαραίτητα κομμάτια για το «παζλ» του.

Έτσι κι έγινε, λοιπόν, αφού ο Παναθηναϊκός έκανε τον... χειμώνα καλοκαίρι, όπως λέει και το γνωστό τραγούδι του Γιάννη Κώτσιρα και προχώρησε σε οκτώ μεταγραφές ποδοσφαιριστών, αλλά και μία επιστροφή. Το κόστος αυτών των κινήσεων ξεπέρασε τα 19 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα ο φετινός Γενάρης να αποτελέσει τον πιο δαπανηρό της σύγχρονης ιστορίας του.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα χρονικά. Οι πρώτες δύο κινήσεις ήταν αυτές των Τεττέη και Παντελίδη, μία πρωτοβουλία του ίδιου του ιδιοκτήτη της ομάδας, Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος βγήκε μπροστά, έδωσε στην Κηφισιά 3 και πλέον εκατ. ευρώ για τους δύο ποδοσφαιριστές, αφήνοντας μάλιστα στην κατοχή της κι ένα ποσοστό δικαιωμάτων ύψους 30% στον καθένα.

Επόμενη κίνηση ήταν η απόκτηση ενός ακόμη Έλληνα ποδοσφαιριστή που ξεχώρισε τη φετινή σεζόν και αποτελούσε ένα ενδιαφέρον πρότζεκτ για το μέλλον, του Σωτήρη Κοντούρη, τον οποίο το «τριφύλλι» έκανε δικό του πληρώνοντας ένα ποσό περί τις 600-700 χιλ. ευρώ ενώ έδωσε στους Αγρινιώτες και τον Αντριάνο Μπρέγκου ως έμψυχο αντάλλαγμα.

Η τέταρτη ήταν και η τελευταία κίνηση που έκανε ο Παναθηναϊκός από την ελληνική αγορά. Στο περίπου δηλαδή, αφού απέκτησε τον Λούκας Τσάβες, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος ως δανεικός στον Παναιτωλικό από την Αρχεντίνος Τζούνιορς. Οι «πράσινοι» συμπεριέλαβαν μάλιστα στη συμφωνία και μια οψιόν αγοράς ύψους 850 χιλ. ευρώ για το 80% των δικαιωμάτων του.

Έπειτα ήταν η ώρα του μεγάλου μπαμ, Σαντίνο Αντίνο, μία υπόθεση η οποία χρειάστηκε να δουλευτεί αρκετές ημέρες, με λεπτούς χειρισμούς, μεγάλη υπομονή στα καμώματα του προέδρου της Γοδόι Κρουζ, Μανσούρ, αλλά και πάρα πολλά χρήματα.

Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» χρειάστηκε να βγάλουν από τα ταμεία τους ένα ποσό που έφτασε τα 8 εκατ. ευρώ για να ικανοποιήσουν την Γοδόι για το 75% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή και άλλο 1 εκατ. για τους ατζέντηδές του, που συνεισέφεραν κι εκείνη από την πλευρά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής αυτής.

Κάπως έτσι γράφτηκε η ιστορία για την πιο ακριβή μεταγραφή που έχει κάνει ποτέ το «τριφύλλι».

Ύστερα, υπήρξε η έξτρα κίνηση για την μεσαία γραμμή, αφού, όταν παρουσιάστηκε η ευκαιρία για την προσθήκη ενός μέσου με την εμπειρία του Μούσα Σισοκό, οι «πράσινοι» δεν την άφησαν να περάσει ανεκμετάλλευτη με την σχετική πάντα παραίνεση του Μαδριλένου τεχνικού, αφού είχε συνεργαστεί ξανά μαζί του για ένα μικρό διάστημα στη Νιουκάστλ. Το «τριφύλλι» πλήρωσε 400 χιλ. ευρώ και τον έκανε δικό του.

Ακολούθησε η προσθήκη του Χάβι Ερνάντεθ για το αριστερό άκρο της άμυνας. Αφού δεν βρέθηκε για εκεί ο παίκτης με τα χαρακτηριστικά που αναζητούνταν, αποφασίστηκε να γίνει μία κίνηση για να βγει η χρονιά και να γίνει το καλοκαίρι νέα αναζήτηση. Ο Ισπανός αριστερός μπακ έσπασε τον δανεισμό που είχε στην Αλ Αραμπί από την Λεγκανές και ήρθε στον Παναθηναϊκό μέχρι το καλοκαίρι, με την συμφωνία να έχει και οψιόν αγοράς και τον ίδιο να είναι αποφασισμένος να πείσει με την απόδοσή του την ομάδα να τον κρατήσει και μετά την λήξη αυτού, όπως ανέφερε και στις δηλώσεις του.

Η τελευταία όμως κίνηση δεν είχε γίνει ακόμη. Μία ημέρα πριν τη λήξη των μεταγραφών, οι «πράσινοι» αποφάσισαν να κινηθούν για τον ταλαντούχο Αντριάνο Γιάγκουσιτς της Σλάβεν Μπέλουπο. Πλήρωσαν ένα ποσό που ξεπερνά τα 6 εκατ. ευρώ προκειμένου να ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό της παντοδύναμης στα θέματα αυτά στην Κροατία, Ντινάμο Ζάγκρεμπ και να τον κάνουν δικό τους, βάζοντας έτσι το... κερασάκι στην τούρτα.



Όπως αναφέραμε όμως και παραπάνω οι προσθήκες στο ρόστερ ήταν 8+1. Αυτό το +1 προέκυψε από την επιστροφή του Γιώργου Κάτρη. Ο δανεισμός του στον Λεβαδειακό διακόπηκε νωρίτερα του αναμενομένου κι έτσι εκείνος επέστρεψε στο «τριφύλλι» για να μείνει με την ομάδα, να δουλέψει και να πάρει χρόνο συμμετοχή βοηθώντας τόσο στο Κύπελλο με τον κανονισμό για τους νέους όσο και στην Ευρώπη, όπου και προστέθηκε άμεσα στην λίστα, χωρίς να χρειαστεί να χαλάσει ο σύλλογος μία από τις τρεις αλλαγές του, αφού πληρούσε τα κριτήρια της λίστας Β'.

Οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού τον Γενάρη

Παίκτης Χρήματα Ποσ. μετ. Ομάδα Συμβόλαιο Ανδρέας Τεττέη >3.000.000€ 30% Κηφισιά έως 2029 Παύλος Παντελίδης >> 30% Κηφισιά έως 2029 Σωτήρης Κοντούρης 600-700.000€ - Παναιτωλικός έως 2029 Λούκας Τσάβες Δανεικός Οψ. 850.000€ Αρχεντίνος Τζούνιορς έως 2026 Σαντίνο Αντίνο 9.000.000€ 25% Γοδόι Κρουζ έως 2030 Μούσα Σισοκό 400.000€ - Γουότφορντ έως 2027 Χάβι Ερνάντεθ Δανεικός οψ. αγοράς Λεγκανές έως 2026 Αντριάνο Γιάγκουσιτς >6.000.000€ 20% ποσ. μετ. Σλάβεν Μπέλουπο έως 2030 Γιώργος Κάτρης Επιστροφή Από δανεισμό Λεβαδειακός έως 2028 Συνολικά >19.100.000€

Οι δέκα αποχωρήσεις και η αποσυμφόρηση του ρόστερ

Ταυτόχρονα με τις μεταγραφικές ανάγκες της ομάδας που ολοένα και αυξάνονταν όσο προχωρούσε ο Γενάρης, έπρεπε να υλοποιηθεί και το πλάνο των αποχωρήσεων. Ο Ράφα Μπενίτεθ είχε ξεκαθαρίσει, όταν πρωτοήρθε στην ομάδα, πως το ιδανικό για κείνον ήταν να δουλεύει με περίπου 26-28 ποδοσφαιριστές ενώ τότε στο ρόστερ υπήρχαν 34 ποδοσφαιριστές στην πρώτη ομάδα.

Κάπως έτσι οι Κορόνα και Κοτσόλης ξεκίνησαν να τρέχουν παράλληλα το πλάνο της αποσυμφόρησης του ρόστερ για να μπορέσει ο Ισπανός τεχνικός να κάνει πιο ποιοτική δουλειά στις προπονήσεις και να μην υπάρχουν στο κλαμπ παίκτες που δεν υπολογίζονται κι είναι έτσι δυσαρεστημένοι.

Η διαδικασία αυτή μόνο εύκολη δεν ήταν, αφού δεν εναπόκειτο μονάχα στα χέρια των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, αλλά και στη διάθεση των ίδιων των ποδοσφαιριστών. Οι «πράσινοι» για να διευκολύνουν την κατάσταση πλήρωσαν και αποζημιώσεις σε αρκετές περιπτώσεις.

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ ήταν εκείνος που άνοιξε τον... χορό των αποχωρήσεων, αφού ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του κι έτσι με την ομάδα να διαθέτει τέσσερις σέντερ φορ ήταν δεδομένο πως δεν υπήρχε χώρος για κείνον.

Ακολούθησε ο Αντριάνο Μπρέγκου, που πήγε ως αντάλλαγμα για την μεταγραφή του Κοντούρη στον Παναιτωλικό, με το «τριφύλλι» να διατηρεί οψιόν επαναγοράς για να είναι καλυμμένο, αλλά και να κρατά ποσοστό μεταπώλησης.

Έπειτα ήταν η σειρά του Φίλιπ Μαξ, του μοναδικού ποδοσφαιριστή μαζί με τον Ταβάρες, που ήταν στην ομάδα φέτος και δεν αγωνίστηκαν ούτε λεπτό με κανέναν από τους τρεις προπονητές που είχε εκείνη (τέσσερις αν μετρήσουμε και τον υπηρεσιακό Κοροπούλη). Ο Γερμανός τεχνικός πήρε μία αποζημίωση ύψους 600-700 χιλ. ευρώ και χάρισε τα περίπου 1.2-1.300.000 εκατ. του τρίτου χρόνου.

Η πιο απρόσμενη απ' αυτές ήταν εκείνη του Τετέ, ο οποίος γυρίζοντας από τις διακοπές του από την Βραζιλία, οπότε και φούντωσαν τα σενάρια περί ενδιαφέροντος της Γκρέμιο, ζήτησε να φύγει κι έτσι ο Παναθηναϊκός αναγκάστηκε να τον παραχωρήσει φροντίζοντας να πάρει καλά χρήματα (6,2 εκατ. ευρώ), αλλά και να κρατήσει κι ένα καλό ποσοστό μεταπώλησης ύψους 20%.

Μετά την απρόσμενη αυτή εξέλιξη, ακολούθησε η παραχώρηση του Ταβάρες με δανεισμό στην Κηφισιά ενώ έπειτα ήταν η ώρα για τον Ντραγκόφσκι, που επιθυμούσε πλέον και ο ίδιος να φύγει. Οι «πράσινοι» τον πούλησαν με 400 χιλ. ευρώ στην Βίντσεβ Λοτζ.

Ύστερα έλυσε το συμβόλαιό του με τον Γιώργο Νίκα, που επέστρεψε στον Λεβαδειακό ενώ παραχώρησε τον Φικάι στην Πιαστ Γκλίβιτσε, κρατώντας ένα ποσοστό μεταπώλησης. Οι Μαντσίνι και Μλαντένοβιτς ήταν οι δύο τελευταία αποχωρήσεις (9η και 10η), με τον πρώτο να λύνει το συμβόλαιό του παίρνοντας μία μικρή αποζημίωση και να πηγαίνει στο ΑΠΟΕΛ και τον δεύτερο να πηγαίνει δανεικός στην Καραγκιουμρούκ μέχρι το καλοκαίρι που λήγει το συμβόλαιό του, το οποίο φυσικά δεν θα ανανεωθεί.

Κάπως έτσι το «τριφύλλι» δημιούργησε χώρο στο ρόστερ του για να έρθουν οι νέοι παίκτες ενώ παράλληλα εξοικονόμησε χρήματα από τον σύλλογο από τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών που έφυγαν ή παραχωρήθηκαν.

Οι δέκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Παναθηναϊκού

Παίκτης Χρήματα Ποσ. μετ. Ομάδα Αλεξάντερ Γερεμέγεφ Ελεύθερος - ΠΑΟΚ Αντριάνο Μπρέγκου Αντάλλαγμα Ναι Παναιτωλικός Φίλιπ Μαξ Λύση συμβολαίου 600-700 χιλ. ευρώ αποζ. Τετέ 6.200.000€ Ναι Γκρέμιο Μιγκέλ Ταβάρες Δανεικός - Κηφισιά Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι 400.000€ - Βίντσεβ Λοτζ Γιώργος Νίκας Λύση συμβολαίου - Λεβαδειακός Έλτον Φικάι Ελεύθερος 20% ποσ. μετ. Πιαστ Γκλίβιτσε Ντάνιελ Μαντσίνι Λύση συμβολαίου 100 χιλ. ευρώ αποζ. ΑΠΟΕΛ Φίλιπ Μλαντένοβιτς Δανεικός - Καραγκιουμρούκ

Βάζοντας λίγο κάτω τα δεδομένα με εννέα παίκτες να έρχονται και δέκα να φεύγουν είτε μόνιμα είτε προσωρινά, η διαδικασία της αποσυμφόρησης δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, αφού εξακολουθούν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ να υπάρχουν 33 ποδοσφαιριστές στην πρώτη ομάδα προσμετρώντας σε κείνους τους Κάτρη, Μπόκο και Κυριόπουλο (που επέστρεψε από τον τραυματισμό του).

Από τη στιγμή που αυξήθηκαν οι μεταγραφικές ανάγκες της ομάδας κι έγιναν περαιτέρω κινήσεις δεν κατέστη δυνατόν να μειωθεί περισσότερο ο αριθμός των ποδοσφαιριστών, όπως ήθελε ο Μπενίτεθ, κάτι που τώρα αναγκαστικά θα πάει για το καλοκαίρι, οπότε και λήγουν κάποια συμβόλαια και θα είναι πιο εύκολη διαδικασία γενικότερα για τόσο μεγάλες αλλαγές, αφού θα υπάρχει και περισσότερος χρόνος.

Φυσικά, άσχετως του αριθμού των παικτών που παρέμεινε ίδιος, υπάρχει μία σημαντική διαφορά, πως αυτοί οι παίκτες που ήρθαν θέλουν να είναι στην ομάδα και υπολογίζονται φυσικά από τον προπονητή ενώ κάποιους απ' αυτούς είναι και πιο ποιοτικοί από τους προκατόχους τους.

Πάμε, λοιπόν, να δούμε πως έχει διαμορφωθεί πλέον η κατάσταση στο ρόστερ της ομάδας και τι επιλογές έχει πια ο Ράφα Μπενίτεθ.

Το depth chart του Παναθηναϊκού