Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: O viral οπαδός ετοιμάζεται...να κουρευτεί
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε την Τότεναμ με 2-0 στο «Ολντ Τράφορντ» και έφτασε τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα. Η τελευταία ειδικά χαροποίησε ιδιαίτερα τον πιο φανατικό viral οπαδό των Κόκκινων Διαβόλων, που έχει βάλει σκοπό να φέρει εις πέρας ένα...ιδιαίτερο challenge.
O Φρανκ Ιλέτ, γνωστός στα social media ως theunitedstrand είναι ένας τρελαμένος οπαδός της Γιουνάιτεντ που έχει υποσχεθεί πως αν η ομάδα φτάσει τις πέντε σερί νίκες θα κουρευτεί. Μετά το τρίποντο επί της Τότεναμ σήμερα το απόγευμα, ο Φρανκ ανέβασε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα δηλώνοντας πως η...μεγάλη μέρα έχει φτάσει, ενώ δε παρέλειψε να ευχαριστήσει και τον Κάρικ: «Ο Κάρικ είναι στο τιμόνι! Αυτά τα μαλλιά φεύγουν σύντομα, Γουέστ Χαμ η επόμενη, έγινε το 4/5, είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέσσερις σερί νίκες από τότε που ξεκίνησα το challenge. Αυτή τη φορά, θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κάρικ».
Επόμενη αντίπαλος θα είναι η Γουέστ Χαμ την προσεχή Τρίτη (10/2) και αν το σύνολο του Κάρικ κάνει το 5/5, τότε ο Φρανκ θα κάνει το περιβόητο κούρεμα που έχει υποσχεθεί. Το challenge ξεκίνησε από τον Οκρώβριο του 2024, όταν ακόμα στον πάγκο της ομάδας βρισκόταν ο Έρικ Τεν Χαγκ. Όπως όλα δείχνουν η έλευση του Κάρικ έφερε ηρεμία όχι μόνο στο σύλλογο, όπως μαρτυρούν τα τελευταία αποτελέσματα, αλλά και χαρά στον πιο τρελό οπαδό της ομάδας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.