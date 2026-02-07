Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφτασε τις τέσσερις σερί νίκες και ο viral οπαδός της ομάδας είναι έτοιμος για την...μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά του.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε την Τότεναμ με 2-0 στο «Ολντ Τράφορντ» και έφτασε τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα. Η τελευταία ειδικά χαροποίησε ιδιαίτερα τον πιο φανατικό viral οπαδό των Κόκκινων Διαβόλων, που έχει βάλει σκοπό να φέρει εις πέρας ένα...ιδιαίτερο challenge.

O Φρανκ Ιλέτ, γνωστός στα social media ως theunitedstrand είναι ένας τρελαμένος οπαδός της Γιουνάιτεντ που έχει υποσχεθεί πως αν η ομάδα φτάσει τις πέντε σερί νίκες θα κουρευτεί. Μετά το τρίποντο επί της Τότεναμ σήμερα το απόγευμα, ο Φρανκ ανέβασε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα δηλώνοντας πως η...μεγάλη μέρα έχει φτάσει, ενώ δε παρέλειψε να ευχαριστήσει και τον Κάρικ: «Ο Κάρικ είναι στο τιμόνι! Αυτά τα μαλλιά φεύγουν σύντομα, Γουέστ Χαμ η επόμενη, έγινε το 4/5, είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέσσερις σερί νίκες από τότε που ξεκίνησα το challenge. Αυτή τη φορά, θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κάρικ».

Επόμενη αντίπαλος θα είναι η Γουέστ Χαμ την προσεχή Τρίτη (10/2) και αν το σύνολο του Κάρικ κάνει το 5/5, τότε ο Φρανκ θα κάνει το περιβόητο κούρεμα που έχει υποσχεθεί. Το challenge ξεκίνησε από τον Οκρώβριο του 2024, όταν ακόμα στον πάγκο της ομάδας βρισκόταν ο Έρικ Τεν Χαγκ. Όπως όλα δείχνουν η έλευση του Κάρικ έφερε ηρεμία όχι μόνο στο σύλλογο, όπως μαρτυρούν τα τελευταία αποτελέσματα, αλλά και χαρά στον πιο τρελό οπαδό της ομάδας.