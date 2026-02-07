Λέτο: «Δεν έχω καταλάβει πως μπήκε το γκολ, πρέπει να φτιάξουμε το mentality μας»

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα της Κηφισιάς από τον Ατρόμητο.

Η Κηφισιά δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες που είχε κόντρα στον Ατρόμητο και ηττήθηκε στη Νεάπολη με 1-0 από το γκολ του Ουκάκι, λίγο μετά την παρθενική του συμμετοχή με τους Περιστεριώτες. Μετά το ματς ο Σεμπάστιαν Λέτο μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και στάθηκε στην ανάγκη να φτιάξει η ομάδα και πάλι το mentality της, ενώ αναφέρθηκε και στο... περίεργκο γκολ που δέχτηκε ο Ραμίρεζ.

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο

«Στην αρχή δεν ξεκινήσαμε καλά και προσπαθήσαμε να μπούμε μέσα στο ματς. Ξέραμε καλά πως το ματς θα κρινόταν στις λεπτομέρειες. Δεχτήκαμε ένα γκολ που δεν έχω καταλάβει πως μπήκε.

Είμαστε ομάδα που δεν χάνουμε αγώνες σε ματς που πάνε σε αυτό το ρυθμό. Πρέπει να φτιάξουμε το mentality μας και να επιστρέψουμε πιο δυνατοί.

Το πιο σημαντικό είναι να μείνουμε ενωμένοι, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να προσπαθήσουμε να εντάξουμε τους νέους παίκτες μας στον τρόπο παιχνιδιού μας».