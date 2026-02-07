Ο Ουκάκι σκόραρε στο ντεμπούτο του και έβαλε μπροστά στο σκορ τον Ατρόμητο απέναντι στην Κηφισιά.

Ονειρικό ντεμπούτο για τον Ουκάκι στον Ατρόμητο καθώς πέρασε αλλαγή στο 70' και τρία λεπτά αργότερα έγραψε το 0-1 απέναντι στην Κηφισιά.

Στη σέντρα - σουτ που επιχείρησε, η μπάλα κόντραρε λίγο και πήρε μια περίεργη τροχιά με αποτέλεσμα να «κρεμάσει» τον Ραμίρεζ και να καταλήξει στα δίχτυα.

Αμέσως μετά ο Ουκάκι έτρεξε να αγκαλιάσει τον Κέρκεζ, ο οποίος τον έφερε στο Περιστέρι, ως προσωπική του επιλογή.